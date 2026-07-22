Zlínský kraj chystá modernizaci onkologického pracoviště ve Vsetínské nemocnici. Krajští radní schválili zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci pracoviště. Modernizace přinese kvalitnější zázemí a zároveň se díky ní rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Kraj je zřizovatelem nemocnice.
"Naším cílem je vytvořit moderní a důstojné prostředí, které bude odpovídat současným požadavkům na poskytování onkologické péče. Projekt přinese nejen lepší podmínky pro pacienty, ale také efektivnější zázemí pro zdravotnický personál," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Pracoviště bude provozovat Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do čtvrtého nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště i moderního chemoterapeutického stacionáře, jehož kapacita se zvýší na dvanáct aplikačních křesel, uvedla mluvčí.
Kraj chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Hotovo by mohlo být na jaře příštího roku, následovat budou stavební práce, které by měly skončit v létě roku 2028. Odhadované náklady na zpracování projektové dokumentace jsou tři miliony korun. Stavba bude podle odhadů stát zhruba 32 milionů korun.