Zlínský kraj chystá na příští rok rozpočet se schodkem 1,682 miliardy korun. Příjmy by měly činit 23,225 miliardy, výdaje 24,907 miliardy, přičemž na investice zamýšlí hejtmanství uvolnit 3,727 miliardy korun. Rozdíl chce pokrýt úsporami z předchozích let a provozním přebytkem, počítá i se splátkami půjčených 179,9 milionu korun. ČTK to dnes zjistila z návrhu rozpočtu zveřejněného na úřední desce.
Rozpočet by měli 7. prosince schvalovat krajští zastupitelé. Pro letošek má kraj schválený rozpočet se schodkem 2,451 miliardy korun.
Hejtmanství pro příští rok očekává daňové příjmy 7,834 miliardy korun, nedaňové příjmy 1,141 miliardy korun a kapitálové příjmy 82,3 milionu korun. Cizí zdroje by měly činit zhruba 14,168 miliardy korun.
Na běžné výdaje plánuje kraj v roce 2027 uvolnit více než 21,180 miliardy korun. Z toho 12,890 miliardy by mělo směřovat na vzdělávání a školské služby, dalších asi 2,873 miliardy poskytovatelům sociálních služeb a zhruba 2,862 miliardy korun do dopravy. Dalších 1,088 miliardy korun z běžných výdajů poputuje podle návrhu do všeobecné veřejné správy a služeb a 569,6 milionu korun do zdravotnictví.
Největší investice plánuje hejtmanství v příštím roce do zdravotnictví, a to téměř za 1,344 miliardy korun. Následuje bydlení, komunální služby a územní rozvoj s částkou 889,8 milionu korun, vzdělávání a školské služby téměř s 624 miliony korun, doprava s 308,2 milionu, všeobecná veřejná správa a služby s 257,5 milionu a sociální služby se 187,5 milionu korun.
Na vybudování gynekologicko-porodnického komplexu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně plánuje kraj nemocnici poslat 553,1 milionu korun. Do pokračující rekonstrukce objektu staré interny v Uherskohradišťské nemocnici chce hejtmanství v příštím roce investovat 304,1 milionu korun. Na modernizaci a opravy silnic nižších tříd a mostů chce kraj dát zhruba 292,1 milionu korun. Na stavbu sportovní haly u zlínského gymnázia a jazykové školy na náměstí T. G. Masaryka uvolní hejtmanství 172 milionů korun.
Loni v prosinci krajští zastupitelé souhlasili s tím, že by letošní příjmy hejtmanství měly činit zhruba 22,330 miliardy a výdaje 24,781 miliardy. Na investice plánoval letos kraj uvolnit 4,676 miliardy korun. Loni hospodařil Zlínský kraj se schodkem téměř 1,071 miliardy korun. Příjmy činily zhruba 22,617 miliardy a výdaje 23,687 miliardy korun. Na investice kraj tehdy uvolnil přes 3,453 miliardy korun.
Zlínský kraj řídí koalice složená z hnutí ANO a Starostů pro Zlínský kraj (STAN), kteří kandidovali s podporou TOP 09 a ZVUK 12. Koalice má v krajském zastupitelstvu 25 z 45 křesel. V opozici jsou volební koalice K21 Zlínský kraj 21. století, kterou utvořili lidovci spolu s hnutím Zlín 21, dále ODS, Stačilo! a SPD.