Zlínský kraj dá letos na dofinancování sociálních služeb rekordních 224 mil.Kč

Zlínský kraj dá více peněz na sociální služby. Požádal o dotaci ze státního rozpočtu ve výši přes 2,3 miliardy korun, získá však necelých 1,9 miliardy korun. Hejtmanství se proto zavázalo pokrýt část tohoto výpadku ze svého rozpočtu a uvolní dosud nejvyšší částku, přes 224 milionů korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Naším cílem je, aby sociální služby fungovaly bez omezení a měly jistotu financování po celý rok. Proto reagujeme na růst nákladů, zejména na odměňování pracovníků, a dorovnáváme část chybějících prostředků. Původně plánovanou částku 174 milionů korun jsme nyní ještě o dalších 50 milionů navýšili," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN). Kraj částku uvolňovanou ze svého rozpočtu v posledních letech zvyšuje, loni šlo na dofinancování sociálních služeb 156 milionů korun.
Kraj také nabízí od roku 2022 poskytovatelům sociálních služeb návratnou finanční výpomoc na začátku roku, kdy ještě nemají peníze od státu. "V roce 2026 na ni vyčlenil 722 milionů korun. Organizace, které o finanční prostředky požádaly, je využívají zejména na úhradu mezd, energií či dopravy a po obdržení státních dotací je postupně vracejí," uvedla mluvčí. Kvůli letošnímu státnímu rozpočtovému provizoriu kraj dobu čerpání návratné pomoci prodloužil ze tří na pět měsíců.
V kraji je zhruba 100 poskytovatelů sociální péče. Mezi další zdroje financování sociálních služeb patří třeba úhrady od klientů sociálních služeb a zdravotních pojišťoven. Na sociální oblast přispívají také města a obce.