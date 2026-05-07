Zlínský kraj dá letos na rozvoj venkova přes 42 mil. Kč, podobně jako loni

Autor: ČTK
  12:54aktualizováno  12:54
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zlínský kraj dá letos na rozvoj venkova přes 42 milionů korun, podpoří 66 projektů. Peníze pomohou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství či zázemí pro každodenní život, sdělil dnes ČTK Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Loni kraj v daném programu podpořil 90 projektů částkou téměř 46 milionů korun.

"Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů – od veřejných prostranství po bydlení – aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a zůstávaly atraktivní pro další generace," uvedl náměstek hejtmana Tomáš Chmela (STAN).

Peníze z programu na obnovu venkova půjdou například na obnovu veřejného prostranství v obci Kunovice, zasíťování obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v Rudimově či zasíťování stavebních pozemků v Komárně, výstavbu parkovacích stání u kostela sv. Václava v Sazovicích, výstavbu autobusových zastávek v Suché Lozi nebo přístavbu kulturního domu v Návojné. V Bařicích – Velkých Těšanech doplní mobiliář na Naučné stezce okolo Poldru, v Cetechovicích obnoví odstavné plochy a v Senince oplocení hřbitova.

Dotace také pomůžou s projektovými dokumentacemi, ve Chvalnově se chystají rekonstruovat obecní úřad, v Troubkách-Zdislavicích obytný dům a například v Pohořelicích kulturní dům. Obecní nájemní bydlení pak plánují v Karolíně.

Platnéřská ulice

