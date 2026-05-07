Zlínský kraj dá letos na rozvoj venkova přes 42 mil. Kč, podobně jako loni

Zlínský kraj dá letos na rozvoj venkova přes 42 milionů korun, podpoří 66 projektů. Peníze pomohou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství či zázemí pro každodenní život, sdělil dnes ČTK Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Loni kraj v daném programu podpořil 90 projektů částkou téměř 46 milionů korun.
"Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů – od veřejných prostranství po bydlení – aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a zůstávaly atraktivní pro další generace," uvedl náměstek hejtmana Tomáš Chmela (STAN).
Peníze z programu na obnovu venkova půjdou například na obnovu veřejného prostranství v obci Kunovice, zasíťování obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v Rudimově či zasíťování stavebních pozemků v Komárně, výstavbu parkovacích stání u kostela sv. Václava v Sazovicích, výstavbu autobusových zastávek v Suché Lozi nebo přístavbu kulturního domu v Návojné. V Bařicích – Velkých Těšanech doplní mobiliář na Naučné stezce okolo Poldru, v Cetechovicích obnoví odstavné plochy a v Senince oplocení hřbitova.
Dotace také pomůžou s projektovými dokumentacemi, ve Chvalnově se chystají rekonstruovat obecní úřad, v Troubkách-Zdislavicích obytný dům a například v Pohořelicích kulturní dům. Obecní nájemní bydlení pak plánují v Karolíně.