Zlínský kraj dá policii peníze na přestavbu auta k odhalení přetížených kamionů

Zlínský kraj dá krajskému ředitelství policie 1,8 milionu korun na přestavbu a vybavení služebního auta. Dopravní policisté ho budou využívat zejména pro odhalování přetížených nákladních aut a nebezpečného chování řidičů za volantem. V dnešní tiskové zprávě to uvedl Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Bezpečnost obyvatel kraje považuje hejtman Radim Holiš (ANO) za dlouhodobou prioritu. "Policie České republiky odvádí při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti na silnicích nezastupitelnou práci. Jsme proto rádi, že můžeme přispět k modernizaci jejího vybavení, které bude mimo jiné sloužit k odhalování přetížených nákladních aut. To velmi vítáme, protože jsme kraj, který nejvíce investuje do svých silnic druhé a třetí třídy, a nechceme, aby nám je ničily přetížené kamiony," uvedl Holiš.
Peníze policie využije na úpravu vozidla Volkswagen Crafter, které pořídila na konci loňského roku. Vůz bude mít kamerový systém, spojovací techniku, vybavení k měření rychlosti přenosnými radary a světelnou rampu. Jeho součástí bude i kancelář k projednávání zjištěných přestupků.