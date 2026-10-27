Zlínský kraj dá víc peněz na podporu sportovních mládežnických akademií

Zlínský kraj posílí finanční podporu krajských sportovních mládežnických akademií. Příští rok plánuje na jejich činnost vyčlenit 12,6 milionu korun, o 3,8 milionu korun více než letos. Zároveň se rozšíří počet podporovaných sportů ze současných 14 na 18. Nově by mezi ně měly přibýt judo, lední hokej, plavání a sportovní střelba, uvedl v dnešní tiskové zprávě Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Sportovní akademie podle krajského radního pro sport Miroslava Zemánka (TOP 09) odvádějí důležitou práci při výchově mladých talentů a vytvářejí jim podmínky pro další sportovní růst. "Chceme, aby tato podpora byla dlouhodobá, stabilní a aby z ní mohlo těžit co nejvíce nadějných sportovců z našeho kraje. Proto jsme se se zástupci akademií setkali, abychom společně probrali jejich potřeby, možnosti další spolupráce i nastavení financování pro příští rok," uvedl Zemánek.
Podpora akademií ze strany hejtmanství se v posledních letech výrazně rozšiřuje. Zatímco v roce 2021 kraj přispíval pouze na atletiku částkou 500.000 korun, o rok později už rozdělil mezi atletiku a tenis dva miliony korun. V roce 2023 podpora vzrostla na 3,4 milionu Kč a v roce 2024 na 6,6 milionu korun. Letos kraj vyčlenil na 14 sportovních odvětví celkem 8,8 milionu korun.
Příští rok plánuje Zlínský kraj finančně podporovat akademie zaměřené na atletiku, basketbal, běžecké lyžování, biatlon, cyklistiku, florbal, fotbal, házenou, judo, lední hokej, plavání, orientační běh, sportovní lezení, sportovní střelbu, stolní tenis, tenis, volejbal a vzpírání. O dotaci bude moci žádat příslušný krajský sportovní svaz nebo spolek založený za účelem fungování krajské sportovní mládežnické akademie na základě pověření krajského či republikového sportovního svazu.
"Za stanovených podmínek bude moci o podporu požádat také sportovní klub, například pokud v daném odvětví neexistuje krajský sportovní svaz," uvedl Vandík. Podmínkou bude pověření příslušného republikového svazu a uzavření dohody o spolupráci se všemi kluby, které se v daném sportu věnují mládeži na území Zlínského kraje.