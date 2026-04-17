Na úřad kraje jen přes bezpečnostní kontrolu. Detekční rámy odhalí zbraň

Jana Fuksová
  12:52aktualizováno  12:52
Do 21. budovy krajského úřadu ve Zlíně přichází žena s kabelkou přes rameno a dvěma taškami v ruce. Při průchodu mezi dvěma sloupy se zabudovaným detekčním zařízením ale svítí červené světlo, které signalizuje zákaz vstupu. Pracovník ostrahy proto ženu vrací zpět, ta do šedé bedýnky odkládá kabelku a znovu prochází turniketem s taškami.

Rám je ale nekompromisní a červeným světlem ji opět vrací. Zelené světlo se rozsvítí až ve chvíli, kdy žena odloží veškerá zavazadla. S pracovníkem pak kontrolují tašku, ve které nacházejí deštník.

„Nechceme, aby do budovy byly vnášeny jakékoliv nebezpečné předměty jako jsou zbraně, výbušniny nebo nástražné výbušné předměty. Pak se ale může stát, že i běžná taška bude signalizovat problém, protože v ní například máte notebook, pouzdro na brýle, fotoaparát, deštník nebo podobné běžné předměty,“ vysvětlil bezpečnostní konzultant Martin Božek.

Zlínský kraj se rozhodl kvůli opakovaným tragickým střelbám v minulosti nainstalovat ve svém sídle v 21. budově baťovského areálu bezpečnostní rámy. (14. duben 2026)
Krajský úřad zavedl povinné nošení visačky, jejíž barva určuje, zda jde o zaměstnance, nebo návštěvníka. (říjen 2024)
Zlínský kraj se rozhodl kvůli opakovaným tragickým střelbám v minulosti nainstalovat ve svém sídle v 21. budově baťovského areálu bezpečnostní rámy. Na snímku ředitelka úřadu Jitka Hlaváčková. (14. duben 2026)
12 fotografií

Novým opatřením kraj reaguje na dvě tragické události z minulých let. V srpnu před dvěma lety se ve 12. patře pokusil muž středního věku o sebevraždu legálně drženou zbraní a na následky zranění zemřel. V roce 2022 zase 29letý muž zastřelil zaměstnankyni úřadu, svoji bývalou partnerku. Následně se pokusil o sebevraždu a vážným zraněním v nemocnici podlehl.

Opatření zavádí kraj jako první v republice

Detekční rámy, které Zlínský kraj zavádí jako první v Česku, mají zvýšit bezpečnost zaměstnanců krajského úřadu i finančního úřadu, návštěvníků, kteří míří za jednotlivými úředníky, ale také turistů, kteří přicházejí do historicky cenné budovy z baťovské éry na prohlídku expozic nebo vyhlídku z nejvyššího patra. Denně budovou prochází 900 až tisíc lidí.

„Instalaci detekčních zařízení nám doporučily odborné bezpečnostní analýzy, které přitom zohlednily využití budovy, její historickou hodnotu i množství lidí, které ji navštěvuje,“ sdělila ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje Jitka Hlavačková.

Finanční úřad s tímto řešením souhlasil. „Byli jsme ujištěni, že to nepovede k zásadnímu prodloužení doby potřebné pro vstup návštěvníků do budovy finančního úřadu. Neočekáváme proto, že by toto opatření mělo negativní dopad na dostupnost našich služeb pro veřejnost,“ potvrdil mluvčí Generálního finančního ředitelství Pavel Madle.

Vchod jen ze strany od Otrokovic

Dvojice rámů už je nainstalovaná v přízemí budovy ze západní strany budovy od Otrokovic. V tomto týdnu přes ně musejí procházet zaměstnanci. Návštěvníci a turisté dál vstupují z východní strany. Od 20. dubna bude vstup do budovy pro všechny umožněný pouze ze západní strany. Východní bude sloužit pouze jako východ. Vstup do druhé etáže budovy z hlavní třídy T. Bati, kde sídlí finanční úřad, je dlouhodobě uzavřený.

Na svém místě zůstane recepce v přízemí. Především proto, že v platnosti zůstává řada bezpečnostních opatřených zavedených už po druhé střelbě, například sofistikovaný kamerový systém, uzamčené přístupy do některých pater nebo rozlišovací kartičky, bez kterých se lidé v šestnáctipatrové budově nemohou pohybovat a která odlišuje zaměstnance od návštěvníků a turistů.

„Několik týdnů tento systém ověřujeme, učíme zaměstnance, jaké předměty rám detekuje. Už víme, že mobilní telefon například vytahovat z tašky nemusejí, ale notebook ano. Víme, kdy je špička a přichází více návštěvníků. U rámů bude také stát recepční, která návštěvníky bude navigovat případně je doprovodí na recepci,“ přiblížila Hlavačková.

Pět až deset sekund na jednoho návštěvníka

Detekční zařízení není stejné, jaké znají návštěvníci z letiště nebo soudů. Chybí zde totiž detekční zobrazovací tunel, do kterého se ukládají veškerá zavazadla s tím, že je nutné odložit také kovové předměty, klíče, mince, mobilní telefony a podobně.

„Toto zařízení je navržené výrobcem tak, aby zajistilo maximální možnou průchodnost bez odkládání věcí, které nejsou nebezpečné. To znamená, že je zde nastavený stupeň detekce bez toho, aby člověk musel odkládat všechny kovové předměty. Výhodou je obsloužení velkého počtu klientů. Počítáme s tím, že odbavení jedné osoby bude trvat pět až deset sekund,“ doplnil Božek.

Do nákupu zařízení a jeho instalaci investoval kraj 1,5 milionu korun. Na jeho obsluhu také přijal dva nové a speciálně vyškolené pracovníky. Zařízení je navíc mobilní, bude jej tedy možné využít i při některých společenských a kulturních událostech na jiných místech.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jarní refresh šatníku? Jedině v rytmu Palladium Shopping Weekendu!

17. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.