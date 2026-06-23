Zlínský kraj finančně přispěje obcím na stavbu nájemních a sociálních bytů. V novém programu na podporu dostupného bydlení v regionu na to vyčlenil 30 milionů korun. Žádosti mohou obce podávat do 31. července. Více než 3,65 milionu korun z vyčleněné částky pošle kraj na vybudování deseti bytů a související infrastruktury v Oznici na Vsetínsku a Mistřicích na Uherskohradišťsku, uvedla v dnešní tiskové zprávě Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Do Oznice z hejtmanství zamíří 3,04 milionu korun, z toho 1,06 milionu korun formou dotace a 1,98 milionu korun jako návratná finanční výpomoc. Při přestavbě budovy bývalé školy tam vznikne sedm bytů, tři nájemní a čtyři sociální. "Součástí budou také stavební úpravy prostor určených pro dětskou skupinu a komunitní aktivity i související venkovní úpravy včetně nových parkovacích míst," uvedla Železníková.
Obec Mistřice získá dotaci 612.000 korun, buduje tři sociální byty. Kraj jí pomůže s financováním navazující infrastruktury v podobě parkoviště a přístupového chodníku.
"Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouštějí do finančně náročných projektů výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další projekty," uvedl náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela (STAN).
Krajský dotační program je určen obcím, které získaly podporu na výstavbu nájemního nebo sociálního bydlení z národních či evropských zdrojů. Zlínský kraj jim přispívá na související infrastrukturu a vybavenost, aby jim pomohl snížit náklady na připravované bydlení. Kraj počítá s podporou dalších projektů, díky nimž by mohly vzniknout až stovky nových bytů.