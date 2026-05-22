Zlínský kraj hledá pěstouny, největší nedostatek je u dlouhodobé pěstounské péče

Zlínský kraj hledá další pěstouny, zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče, aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze tři rodiny, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Ve Zlínském kraji je téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých žije přibližně 680 dětí.
"Pěstounství není jednoduché, ale pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, je často zásadní šancí na stabilní zázemí a běžný rodinný život. Velmi si vážíme všech pěstounů, kteří se této role ujali. Zároveň budeme rádi, pokud se díky větší osvětě rozhodnou další lidé o pěstounství uvažovat," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
V kraji je také 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo sedm. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. "Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči, některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířily do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od sedmi do osmnácti let nebo děti s mentálním handicapem," uvedla mluvčí.
Kraj se snaží pěstouny podporovat. Od roku 2017 pořádá anketu Ocenění pečujících v kategorii Pěstoun, jejíž vyhlášení je součástí Dne pěstounských rodin. Letos bude v sobotu 23. května v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku.
Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně-právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.