Zlínský kraj letos přispěje 14 milionů korun na vznik 11 filmů

Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby v součtu 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 snímků, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Mezi podpořenými projekty jsou hrané, animované i dokumentární snímky. "Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky Panna Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně, surrealistické drama Jiřího Barty Golem nebo hraně-animovaný film Válka s mloky," uvedla Železníková.
Hejtmanství přispěje také na animovaný snímek Kosmix: Tajná mise, rodinnou filmovou komedii Galejník, dokumenty První dojem: Zlín a Podzimní žár, romantickou komedii Dřevorubec, dokument věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa - Albert - Gahura: 100 let zlínské nemocnice a animovaný seriál Tribík a Amonitka.
"Podporujeme filmy, které vznikají ve Zlínském kraji a využívají zdejší prostředí, služby i lidi. Nejde jen o podporu kultury a kreativních odvětví. Každá koruna vložená do natáčení se do regionu vrací prostřednictvím výdajů produkcí za ubytování, dopravu, technické služby nebo práci místních dodavatelů. Tyto prostředky pak dál zůstávají v krajské ekonomice. Je to investice, která má smysl jak pro rozvoj audiovizuální tvorby, tak pro samotný region," uvedl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska (ANO).
Ze strany filmařů byl podle něj letos o podporu velký zájem. Hejtmanství proto zvýšilo původní částku určenou na pomoc se vznikem filmů ze 12 na 14 milionů korun. Program na podporu audiovizuální tvorby vyhlašuje Zlínský kraj každé dva roky. Od roku 2018 z něj uvolnilo desítky milionů korun. Zaměřuje se na snímky spojené s regionem, které při natáčení využívají místní lokace, služby nebo tvůrce.