Zlínský kraj letos rozdělí 30 milionů korun na modernizaci sportovišť v regionu

Zlínský kraj letos rozdělí bezmála 30 milionů korun na modernizaci a výstavbu sportovišť v regionu. Z dotačního programu podpoří čtyřicítku projektů, uvedl v dnešní tiskové zprávě Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Částku 30 milionů korun vyčlenilo hejtmanství na podporu sportovní infrastruktury také loni.
Letos by měl kraj finančně přispět například na rekonstrukci sportovní plochy v Uble na Zlínsku, modernizaci sportovního areálu v Horní Lhotě na Zlínsku nebo rekonstrukci povrchu tenisových kurtů v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku. Dotační peníze využijí sportovci také k pořízení tribuny a zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti v Prusinovicích na Kroměřížsku nebo k modernizaci lyžařského areálu v Újezdě u Valašských Klobouk na Zlínsku.
"Kvalitní sportovní zázemí je základem pro to, aby se lidé mohli pravidelně hýbat a děti měly kde sportovat. Právě proto považujeme podporu sportovní infrastruktury za velmi důležitou," uvedl krajský radní Miroslav Zemánek (TOP 09), který má sport na starosti. Původně vyčleněnou částku v dotačním programu podle něj hejtmanství na základě zájmu majitelů a provozovatelů sportovišť navýšilo téměř o pět milionů korun.
Celkově Zlínský kraj do sportu letos poslal či ještě plánuje poslat více než 100 milionů korun. Jde nejen o dotace směřující do rozvoje sportovní infrastruktury, ale také o peníze pro sportovní a tělovýchovné spolky, které se věnují systematické práci s dětmi a mládeží. Finance hejtmanství posílá i na rozvoj sportu v obcích do 3000 obyvatel nebo na jednorázové projekty a akce týkající se mládeže a sportu.