Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více peněz než loni

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek přes 13,3 milionu korun, více než loni. Peníze pomohou například při opravách kostelů, zámků, venkovských usedlostí, měšťanských domů, technických památek nebo drobné sakrální architektury. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Podporu letos získá 54 stavebních a restaurátorských zásahů na památkách v regionu. Hejtmanství přispěje například na obnovu jižní fasády kostela svatého Bartoloměje v Napajedlech na Zlínsku, střechy kostela svatého Jakuba Většího v Tečovicích na Zlínsku nebo šindelové střechy usedlosti Na Sihle ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku.
Peníze pomohou také při obnově hospodářské usedlosti v Jankovicích na Uherskohradišťsku, tesařských konstrukcí bývalého kláštera v Zašové na Vsetínsku nebo při sanaci historické vily Kancnýřky v Luhačovicích na Zlínsku. Dotace zamíří i na obnovu fasády měšťanského domu v Kelči na Vsetínsku, repasi oken a okenic hvězdárny v Holešově na Kroměřížsku, na stavební zajištění zdiva zříceniny hradu Lukov na Zlínsku a obnovu oken zámku Dřínov na Kroměřížsku.
"Řada těch staveb je pro své obce a města symbolem a lidé je mají spojené s historií místa, kde žijí. Často jde také o objekty, které bez oprav dál chátrají a jejich záchrana už nesnese odklad," uvedl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska (ANO).
Loni radní Zlínského kraje schválili podporu 29 projektům za 7,2 milionu korun. Od roku 2014 dalo hejtmanství na obnovu památek v regionu více než 72,3 milionu korun. Peníze v součtu pomohly při 442 obnovách a restaurátorských pracích na památkách.