Zlínský kraj letos rozdělí téměř 20,5 milionu korun na rozvoj cykloturistiky. Podpoří deset projektů zaměřených na rozvoj sítě dálkových a regionálně významných tras. Část dotací už schválila krajská rada, o dalších bude rozhodovat červnové zastupitelstvo. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Cyklostezky a související infrastruktura podle náměstka hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáše Chmely (STAN) neslouží jen turistům. "V řadě míst jsou důležitou součástí každodenní dopravy a zároveň zvyšují bezpečnost lidí, kteří se po kraji pohybují na kole. Proto chceme pomoci jak s výstavbou nových úseků, tak s přípravou dalších projektů, aby se síť cyklotras mohla dál rozvíjet," uvedl náměstek.
Doplnil, že se kraj rozhodl navýšit původní plánovanou částku určenou na cyklistické projekty, která činila 19 milionů korun. "Důvodem je nejen jejich význam pro rozvoj cestovního ruchu a kvalita připravených záměrů, ale především enormní finanční nároky těchto staveb, které zdaleka nejsou přínosem jen pro dané obce," uvedl Chmela.
Peníze přispějí k vybudování cyklostezek mezi Zádveřicemi a Rakovou na Zlínsku, Loučkou a Policí na Vsetínsku a druhé etapy cyklostezky Rokytenka ve Vsetíně. Většina peněz však zamíří na vylepšení sítě dálkových cyklotras. Hejtmanství podpoří výstavbu cyklostezky v Horní Bečvě na Vsetínsku v úseku od přehrady, chybějící část cyklostezky Bečva–Vlára–Váh mezi Svatým Štěpánem a Sidonií na Zlínsku nebo přípravu cyklistického propojení Pitína a Hostětína na Uherskohradišťsku se Slavičínem na Zlínsku.
"Dotace pomohou také s opravou lávky U Čističky na cyklostezce Bečva, výstavbou nové lávky přes Bečvu u průmyslové školy ve Vsetíně, zvýšením bezpečnosti cyklostezky v údolí Rožnovské Bečvy či přípravou cyklostezky mezi Valašským Meziříčím a Lešnou," uvedla Železníková. Všechny tyto chystané investice se nacházejí na Vsetínsku.
Dotace na rozvoj cykloturistiky hejtmanství uvolní z programu na podporu obnovy venkova. Letos pomohl také s obnovou obecního majetku, zpracováním územních plánů, ochranou životního prostředí, rozvojem ohrožených území nebo přípravou projektových dokumentací. Na 66 projektů přispěl kraj více než 42 miliony korun.