Zlínský kraj letos zvýší podporu paliativní péče,chce rozdělit přes deset mil.Kč

Zlínský kraj letos zvýší podporu paliativní péče. Krajští radní schválili podporu pro sedm provozovatelů v celkové výši 10,225 milionu korun. Přidělení dotací musí ve většině případů schválit ještě krajské zastupitelstvo, které se sejde v pondělí 4. května, sdělil dnes ČTK Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Paliativní péče je zaměřená na nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny.
"Postupné stárnutí populace nejen v našem kraji jasně ukazuje, jak důležitá je paliativní péče. Musíme proto rozvoj této péče podporovat a zajistit její dostupnost v regionu. V předchozích letech jsme tak činili prostřednictvím individuálních dotací, letos poprvé jsme přišli s programovou podporou, a hlavně jsme tuto podporu navýšili více než pětinásobně," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Pokud zastupitelé navržené dotace schválí, získají je Domácí hospic Antonínek spadající pod Charitu Uherské Hradiště, Mobilní hospic Strom života patřící pod organizaci Andělé Stromu života, Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, PAHOP – Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, vsetínské středisko Diakonie ČCE pro Domácí hospic Devětsil a také Hospic Hvězda provozovaný stejnojmennou organizací. Diakonie Valašské Meziříčí pro svůj Hospic Citadela dotaci získala přímo rozhodnutím rady, protože jako jediná dostane méně než milion korun.
Organizace peníze využijí na pokrytí nákladů, které nehradí zdravotní pojišťovny, zejména na mzdy nezdravotnického personálu, provoz aut potřebných pro výjezdy k pacientům či nepřetržitou pohotovost.
"Paliativní péče má velký význam nejen pro samotné pacienty, ale také pro jejich blízké, kterým pomáhá zvládat velmi náročné životní období. Chceme, aby lidé ve Zlínském kraji měli možnost důstojné a dostupné péče v závěru života, ideálně v domácím prostředí, pokud si to přejí. I proto považujeme podporu těchto služeb za jednu z priorit v sociální oblasti," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Kraj podporuje také vzdělávání v paliativní péči a ošetřovatelství formou kurzů, seminářů a dalších aktivit. O dotaci mohou žádat domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením. "Počet klientů v pobytových sociálních službách, kteří potřebují náročnou a komplexní péči, dlouhodobě roste. To klade stále větší nároky na pečovatelský i zdravotnický personál. Kvalitní vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče a ošetřovatelství je tak klíčové nejen pro zajištění odborné péče, ale také komfortu klientů v závěru jejich života," uvedla Olšáková.