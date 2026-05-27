Zlínský kraj ocenil lidové řemeslníky, tvoří kraslice, betlémy i kameninu

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje ocenilo hejtmanství další čtyři lidové řemeslníky. Ocenění získali Svatava Pavlicová z Prostřední Bečvy na Vsetínsku vyrábějící vyškrabované kraslice a Alois Zádrapa z Lidečka na Vsetínsku, který se věnuje řezbářství a betlémářství. Držiteli ocenění jsou nově také Renata a Jaroslav Crlovi z Buchlovic na Uherskohradišťsku zabývající se tvorbou jemné kameniny. V dnešní tiskové zprávě to uvedl Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje hejtmanství uděluje pravidelně od roku 2012. Oceňuje jím řemeslníky, kteří pracují s tradičními materiály, ovládají tradiční technologie a svůj um předávají budoucím generacím.
"Tradiční lidová řemesla jsou důležitou součástí kulturní identity našeho kraje. Velmi si vážíme lidí, kteří dokážou uchovávat původní techniky a předávat své zkušenosti dalším generacím. Právě díky nim zůstávají živé tradice, které ke Zlínskému kraji neodmyslitelně patří," uvedl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska (ANO).
Nové nositele titulu podpoří hejtmanství také odměnou 10.000 korun. Navíc mohou na oceněném výrobku nebo propagačních materiálech užívat ochrannou známku spravovanou Centrem péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti.
Ve Zlínském kraji řemeslníky dlouhodobě oceňuje i město Uherské Hradiště. Cenu Vladimíra Boučka letos za výrobu batikovaných kraslic dostala Naďa Kubisová z Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku a za výrobu krojových, historických klobouků a dalších pokrývek hlavy Dana Štětinová taktéž z Ostrožské Nové Vsi.