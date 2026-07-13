Zlínský kraj otevřel nízkoprahové centrum pro lidi v obtížné životní situaci

Zlínský kraj dnes ve Zlíně otevřel nízkoprahové centrum pro lidi v obtížné životní situaci. Centrum Žluté dveře nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace schopné jim s řešením jejich situace pomoci. V dnešní tiskové zprávě to uvedla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
Na centrum se mohou obracet také rodinní příslušníci nebo odborníci, kteří pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci. "Pracovníci centra návštěvníkům pomohou zorientovat se v nabídce sociálních služeb, sociálních dávek i dalších možnostech podpory včetně přesahu do oblasti zdravotnictví nebo školství. Samotné centrum nebude poskytovat sociální práci, ale bude fungovat jako průvodce sociálním systémem a pomůže lidem najít správnou cestu k řešení jejich problémů," uvedla Ličková.
Centrum je v přízemí budovy 22 v bývalém baťovském továrním areálu. "Chceme, aby každý měl možnost na jednom místě získat základní orientaci, podporu a nasměrování na odbornou pomoc, kterou potřebuje. Věříme, že centrum lidem usnadní první kroky při řešení jejich životních problémů a přispěje k tomu, aby se potřebná pomoc dostala k lidem co nejrychleji," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Eliška Olšáková (STAN).
Bezbariérové prostory v blízkosti vlakového i autobusového nádraží jsou podle zástupců kraje dostupné a zajišťují návštěvníkům potřebnou anonymitu. Otevřeno bude každý pracovní den od 8:00 do 16:00. Zájemci mohou pracovníky centra kontaktovat také telefonicky na čísle 577 043 900 nebo e-mailem na zlute.dvere@zlinskykraj.cz. Další informace jsou na webu.
Vznik centra je součástí projektu Nejste na to sami II s celkovým rozpočtem téměř osm milionů korun. Spolufinancován je Evropskou unií. Má zajistit obyvatelům Zlínského kraje dostupné, kvalitní a srozumitelné informace o řešení obtížných životních situací.
"Inspirací byly obdobné sociální informační body fungující v zahraničí i v dalších českých městech, v Ostravě a Brně," doplnila mluvčí. Zřízení krajského průvodce sociálním systémem je podle ní v České republice ojedinělým projektem.