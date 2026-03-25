Zlínský kraj podpoří 70 kulturních akcí, rozdělí na ně přes 4,4 milionu korun. Dotace na festivaly, koncerty, výstavy či tradiční slavnosti schválili krajští radní. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Kultura dává našemu regionu energii i identitu. Jsme rádi, že můžeme podpořit akce, které mají tradici i silnou komunitu, ale zároveň otevírají prostor novým nápadům. Díky tomu zůstává kulturní život ve Zlínském kraji pestrý a živý," uvedl radní pro kulturu Ivan Láska (ANO).
Kraj v Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu podpoří například festival židovské kultury Ha-Makom v Holešově, jubilejní 20. ročník Dožínek Zlínského kraje v Kroměříži, Mezinárodní folklorní den v Liptále, 37. valašské folkrockování v Rožnově pod Radhoštěm nebo Vsetínské kulturní léto. "Podpořen bude také Majáles Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Dny zahrad a zámku v Kroměříži, benefiční koncert pro Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati, výstava Štěpána Mareše v KOVOZOO ve Starém Městě nebo Historické dny na hradě Kurovice," uvedla mluvčí.
Loni kraj v prvním kole podpořil 77 projektů za 4,5 milionu korun. Ve druhém kole uvolnil dalších 3,5 milionu korun. Další peníze se chystá kraj dát i letos.