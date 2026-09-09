Zlínský kraj podpoří terénní a ambulantní sociální služby. Na projekt, který se zaměří na sociální rehabilitaci, centrum duševního zdraví a podporu samostatného bydlení, získal téměř 49,9 milionu korun z evropských a národních zdrojů. Dalších 5,5 milionu korun přidá hejtmanství z krajského rozpočtu, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Chceme, aby lidé, kteří potřebují pomoc, mohli co nejdéle žít běžným životem ve svém přirozeném prostředí a nemuseli kvůli své situaci opouštět domov nebo své blízké. Proto podporujeme terénní a ambulantní služby, které jim pomáhají zvládat každodenní život a posilovat jejich samostatnost," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Projekt potrvá od ledna příštího roku do června 2028. Cílí na lidi se zdravotním postižením, zejména s duševním onemocněním, a také na lidi v obtížné sociální situaci. "Věnovat se bude rovněž dětem a mladým lidem s duševním onemocněním, pro které má vzniknout nové centrum duševního zdraví. Zlínský kraj jej buduje v prostorách otrokovické polikliniky. Centrum, které bude provozovat Poradenské a krizové centrum, by se mělo otevřít na jaře 2027," uvedla mluvčí.
Kraj také druhým rokem podpoří služby osobní asistence. V příštím roce na ni plánuje vyčlenit přes 21,6 milionu korun.