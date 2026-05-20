Zlínský kraj podpoří více než 4,5 miliony korun činnost turistických center

Zlínský kraj podpoří letos více než 4,5 miliony korun činnost turistických informačních center. Je to vyšší částka než loni. Peníze tentokrát rozdělí mezi 27 infocenter v regionu. Cílem je jejich další rozvoj a zvýšení kvality a šíře jimi poskytovaných služeb. Přispět to má ke zlepšení propagace kraje v cestovním ruchu. V dnešní tiskové zprávě to uvedl Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Podpořená turistická informační centra mohou získané peníze využít na propagaci kraje, poskytování informací jeho návštěvníkům a tvorbu turistických produktů a rozšíření svých služeb. Přispět mohou také ke zvyšování kvalifikace jejich pracovníků nebo elektronický sběr dat o návštěvnosti území.
"Turistická informační centra hrají v oblasti cestovního ruchu velmi důležitou roli. Nejen, že poskytují návštěvníkům informace a související služby, ale jsou i zdrojem cenné zpětné vazby. Pro rozšíření povědomí o turisticky zajímavých cílech Zlínského kraje a růst návštěvnosti je proto nezbytné neustálé zkvalitňování služeb, které nabízejí," řekl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska (ANO).
V roce 2024, kdy Zlínský kraj program vyhlásil poprvé, poskytl finanční podporu 27 infocentrům, mezi která rozdělil téměř 4,5 milionu korun. Loni podpořil 23 turistických informačních center celkovou částkou přesahující 4,2 milionu korun.
Turisticky nejvyhledávanějším místem Zlínského kraje je zlínská zoologická zahrada. Loni do ní přišlo rekordních 812.172 návštěvníků. Mezi oblíbené cíle turistů patří v regionu také akvapark v Uherském Hradišti, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje ve Velehradě na Uherskohradišťsku, expozice Živá voda v Modré na Uherskohradišťsku nebo Arcibiskupský zámek v Kroměříži, který je památkou UNESCO.