Zlínský kraj podpoří vývoj modelu pro přesnější předpověď povodní

Rozpoznat hrozící přívalové povodně přesněji a s větším předstihem má nový predikční model RAINCAST-ZK, který plánuje vyvinout Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Radní Zlínského kraje doporučili krajskému zastupitelstvu, aby univerzitě na projekt schválilo dotaci téměř dva miliony korun. V tiskové zprávě to dnes uvedl Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. O podpoře by zastupitelé měli rozhodnout v pondělí 14. září. Povodně naposledy zasáhly Zlínský kraj předloni v září.
Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data a pomoci povodňovým komisím rychleji a lépe reagovat na nebezpečí. "Přívalové povodně vznikají velmi rychle a často zasahují jen omezené území. Proto je obtížné jejich příchod včas a přesně předpovědět. Každá minuta navíc přitom může pomoci ochránit lidské životy, majetek i infrastrukturu. Díky spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati chceme využít moderní technologie a dostupná data k tomu, aby povodňové komise dostávaly co nejpřesnější informace a mohly rychleji rozhodovat o potřebných opatřeních," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Součástí projektu bude predikční model, webové prostředí RAINCAST-ZK a metodika pro vytvoření harmonogramu činností povodňových komisí. "Informace o aktuálním i očekávaném vývoji situace budou dostupné na jednom místě v přehledné podobě. Systém využije také lokální meteorologické radarové technologie, které mají přispět ke zpřesnění předpovědi," doplnil Vandík.
Nový předpovědní model naváže na dosavadní systém, který ve Zlínském kraji funguje, a v praxi se podle zástupců hejtmanství osvědčil. Nabídne přitom větší množství informací a komplexnější data. Celkové náklady projektu budou 2,846 milionu korun. Vývoj modelu je naplánovaný od letošního října do září 2028.