Zlínský kraj podpoří žáky řemeslných oborů pomocí stipendií

Zlínský kraj podpoří stipendii žáky vybraných řemeslných oborů. Hejtmanství proto rozdělí 16 středním školám zřizovaným krajem 1,83 milionu korun. Peníze za období od ledna do června letošního roku podpoří výuku řemesel, jejichž absolventi patří mezi dlouhodobě nejžádanější profese na trhu práce, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Řemesla mají budoucnost a šikovní řemeslníci jsou dnes potřeba v každém regionu. Chceme proto mladé lidi ve studiu těchto oborů podporovat a ukázat jim, že jejich práce má velkou hodnotu. Stipendia jim mohou během studia pomoci a zároveň jsou oceněním jejich rozhodnutí vydat se cestou, po které je mezi zaměstnavateli velká poptávka," uvedla krajská radní Jindra Mikuláštíková (ANO).
Na středních školách zřizovaných Zlínským krajem studuje některý z podporovaných oborů 1302 žáků. Nejvíc z nich, 245 žáků, se připravuje v oboru instalatér. V případě budoucích truhlářů jde o 221 žáků a 178 žáků v oboru obráběč kovů.
Příspěvky jsou určené na podporu žáků v oborech strojní mechanik, nástrojař, klempíř, karosář a obráběč kovů. "Dále jde o obory chemik, pekař, řezník-uzenář, truhlář, tiskař na polygrafických strojích, knihař, malíř a lakýrník, zemědělec-farmář, instalatér, podlahář, tesař a zedník," uvedla mluvčí. Projekt podpory řemesel v odborném školství začal v kraji ve školním roce 2007/2008.
Žáci mají při splnění podmínek nárok na měsíční stipendium i jednorázový příspěvek za prospěch. V prvním ročníků mohou dostávat 300 korun měsíčně, ve druhém ročníku 400 korun a ve třetím ročníku 500 korun. Pokud prospějí s vyznamenáním v prvním ročníku, dostanou jednorázovou odměnu 1500 korun, ve druhém ročníku odměna činí 2500 korun a ve třetím 3000 korun.