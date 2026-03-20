Zlínský kraj pořídí technologie do sanitek, usnadní průjezd křižovatkami

Zlínský kraj pořídí chytré technologie do sanitek zdravotnické záchranné služby, které jim usnadní jízdu. Speciální palubní jednotky umožní zejména plynulý průjezd křižovatkami. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) má 66 zásahových vozidel, speciální jednotky letos dostane 16 sanitek.
Zařízení umožní komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou. Systém je navržený tak, aby zajistil přednost vozidel integrovaného záchranného systému (IZS) na křižovatkách, zvláště v hustém městském provozu, uvedla mluvčí. Náklady jsou 1,3 milionu korun.
Když sanitka vyjede k zásahu, jednotka začne vysílat signál o poloze, směru a prioritě. Signál přijímá řídicí systém semaforů, který pozná blížící se vozidlo IZS a upraví signalizaci tak, aby sanitka měla zelenou. Jakmile sanitka projede, křižovatka se vrátí do běžného režimu. "Vzhledem k charakteru výjezdů a častému směřování pacientů do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně budeme tyto jednotky instalovat především do vozidel vyjíždějících ze zlínských základen na Peroutkově nábřeží a ve Váchově ulici a také z Otrokovic, a to včetně záložních vozidel a speciálního vozu pro přepravu novorozenců," uvedl ředitel ZZS ZK Jan Šebek Cholewa.
"Investice do této technologie je naším dalším krokem k efektivnějšímu fungování záchranného systému v regionu. Výrazně to napomůže ke zkrácení dojezdových časů a rychlejšímu transportu pacientů do zdravotnických zařízení. Zároveň se tím zvýší bezpečnost pacientů i posádek záchranářů," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).