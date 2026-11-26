Zlínský kraj dá více než osm milionů korun na podporu zdravotnického personálu v krajských nemocnicích a další opatření, která mají pomoci zajistit dostupnost zdravotní péče v regionu. Krajští radní schválili dotace na vybavení ordinace praktického lékaře či vzdělávání mladých lékařů. Doporučili také zastupitelstvu schválit téměř 7,8 milionu korun na podporu zaměstnanců krajských nemocnic, kteří se věnují zaškolování nových kolegů a studentů zdravotnických škol, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Nedostatek zdravotnického personálu je jedním z největších problémů, které dnes naše nemocnice i praktičtí lékaři řeší. Proto se snažíme využívat všechny možnosti, jak do zdravotnictví přilákat nové lidi a udržet v něm ty stávající. Podporujeme studenty, mladé lékaře i zkušené zdravotníky, kteří jim předávají své znalosti a pomáhají jim v začátcích," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Největší část podpory, téměř 7,8 milionu korun, je určena na odměňování zaměstnanců čtyř krajských nemocnic, kteří se věnují zaškolování nových pracovníků, odborným praxím studentů zdravotnických škol a náborovým aktivitám. Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně by měla získat téměř 2,6 milionu korun, Uherskohradišťská nemocnice více než 2,2 milionu, Kroměřížská nemocnice přes 1,9 milionu a Vsetínská nemocnice více než milion korun. Kraj tak nemocnice podporuje od roku 2022 a program chce zachovat i příští rok. Dotace pokryjí až 70 procent nákladů.
Kraj také přispěje 250.000 korun na vybavení ambulance praktického lékaře v Šumicích na Uherskohradišťsku. Společnost CZUB zdravotní z Uherského Brodu získá 120.000 korun na zajištění specializačního vzdělávání mladých lékařů v programu rezidenčních míst. Radní také schválili 10.000 korun společnosti Ordinace Heliovi z Tupes na zajištění týdenní stáže studenta medicíny v ordinaci praktického lékaře. Jde o součást krajského projektu Praktikem na zkoušku, jehož cílem je umožnit budoucím lékařům poznat práci praktika v terénu a motivovat je k výběru této specializace.
Kraj kromě podpory školitelů přispívá také na vzdělávání mladých lékařů v ordinacích. Na podporu rezidenčních míst schválil od roku 2023 dotace v celkové výši 9,38 milionu korun pro 39 míst.