Zlínský kraj pošle obcím 24,3 milionu Kč na investice související s bydlením

Zlínský kraj rozdělí mezi obce téměř 24,3 milionu korun na investice související s novým bydlením. Peníze využijí například na cesty, parkování, bezpečné trasy pro pěší a cyklisty, veřejná prostranství nebo zázemí škol. Kraj tak obcím pomůže s náklady na související investice a umožní jim soustředit více peněz na samotnou stavbu bytů, uvedla v dnešní tiskové zprávě Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Podpora směřuje k vybudování 66 nájemních a sociálních bytů. "Naším hlavním cílem je, aby ve Zlínském kraji vznikaly nové dostupné byty. Víme, že pro obce je jejich výstavba finančně velmi náročná, a proto jim chceme pomoci. Kraj nemůže financovat samotnou bytovou výstavbu přímo, může ale obcím odlehčit s náklady na související projekty," uvedl náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela (STAN).
Hejtmanství peníze rozdělí mezi sedm projektů. Celkové náklady na ně dosahují téměř 58 milionů korun.
Ve Valašské Bystřici na Vsetínsku již vzniká devět bytů spolufinancovaných ze Státního fondu podpory investic (SFPI). Obec zároveň plánuje vybudovat další dům s 15 byty. Na oba navazující projekty kraj přispěje přibližně 2,3 milionu korun.
V Březolupech na Uherskohradišťsku je ve výstavbě 18 nájemních bytů spolufinancovaných ze SFPI. Krajská podpora pomůže obci s přestavbou cest a parkováním i s modernizací základní a mateřské školy. Na oba projekty kraj poskytne dohromady více než osm milionů korun formou dotace a dalších přes 5,5 milionu korun formou návratné finanční výpomoci.
V Uherském Hradišti přibude 19 sociálních bytů spolufinancovaných z evropských peněz. Více než 5,2 milionu korun od kraje město využije na dva navazující projekty zaměřené na bezpečnější pohyb chodců a cyklistů.
V Šumicích na Uherskohradišťsku vznikne pět sociálních bytů spolufinancovaných z evropských dotací. Kraj obci přispěje 857.000 korun na úpravu okolí nového bydlení.
Program Podpora dostupného bydlení ve Zlínském kraji je určený obcím a městům, které už získaly podporu z národních nebo evropských zdrojů na výstavbu nájemních nebo sociálních bytů. "Zlínský kraj jim následně pomáhá financovat projekty, které s novým bydlením souvisejí. Cílem programu je především usnadnit obcím vznik nových bytů a vytvořit pro jejich obyvatele kvalitní podmínky pro život," uvedla Železníková.
Zlínský kraj na program vyčlenil 30 milionů korun. V prvním kole už podpořil Oznici na Vsetínsku a Mistřice na Uherskohradišťsku částkou přes 3,65 milionu korun.