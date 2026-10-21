Zlínský kraj požádal stát o 2,5 mld. Kč na provoz sociálních služeb příští rok

Zlínský kraj požádal stát o dotaci na zajištění dostupnosti sociálních služeb v příštím roce ve výši 2,507 miliardy korun. Kolik peněz nakonec ze státního rozpočtu získá, bude jasné po Novém roce, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Pro letošní rok žádal kraj o státní dotaci přes 2,3 miliardy korun, dostal více než 1,92 miliardy korun.
Hejtmanství počítá s tím, že pomůže poskytovatelům sociálních služeb překlenout začátek roku, stejně jako v předchozích letech jim nabídl návratnou finanční výpomoc, jde celkem o 555 milionů korun. Poskytovatelé ji budou moci čerpat do konce března, tedy tři měsíce.
"Pro fungování sociálních služeb je zásadní, aby jejich poskytovatelé měli peníze včas a mohli zajistit péči lidem, kteří ji potřebují. Proto jsme státu předložili požadavek na více než 2,5 miliardy korun. Kraj je ale znovu připraven pomoci i z vlastního rozpočtu – jednak návratnou finanční výpomocí na začátku roku, jednak prostředky na dofinancování sociálních služeb," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Z vlastního rozpočtu dal kraj letos na dofinancování sociálních služeb 222 milionů korun, což bylo o 66 milionů více než v předchozím roce. "Zlínský kraj navýšil částku ze svého rozpočtu pro všechny poskytovatele sociálních služeb oproti předpokladu o 50 milionů korun z důvodu navýšení platů v dubnu letošního roku. Konkrétní částka ze státního rozpočtu pro rok 2027 by měla být známa v lednu," uvedla mluvčí.
Na provoz sociálních služeb v letošním roce půjde navíc dalších až 76,5 milionu korun ze státního rozpočtu. Přibližně 45 milionů korun má kraj již k dispozici. "U dalších více jak 31 milionů korun čekáme, až finanční prostředky uvolní ministerstvo financí. Zde máme zatím pouze ústní příslib od ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO)," uvedla Olšáková.