Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu elektráren

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Kraj své podněty odešle ministerstvu pro místní rozvoj ve čtvrtek a požaduje, aby byly v návrhu zohledněny, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Změny se týkají oblastí Býškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček. Kraj v připomínkách zmiňuje nedostatečné zohlednění důležitých dopravních a technických koridorů, které jsou součástí krajských zásad územního rozvoje, uvedla mluvčí.
Vládou navrhované zóny, které mají v Česku urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren, narážejí ve Zlínském kraji na nesouhlas samospráv. Hejtman Radim Holiš (ANO) minulý týden na krajském zastupitelstvu uvedl, že kraj bude respektovat názor obcí na navrhované akcelerační oblasti.
"Jako Rada Zlínského kraje reagujeme na připomínky obcí, které se k návrhu ministerstva vyslovily. Respektujeme jejich postoje a nebudeme jim z pozice kraje do rozhodnutí zasahovat. Všechny připomínky odešleme zítra (ve čtvrtek) na ministerstvo," uvedl Holiš. Kraje mohou návrh připomínkovat do 15. května.
Kraj v připomínkách zmiňuje nedostatečné zohlednění důležitých dopravních a technických koridorů, které jsou součástí krajských zásad územního rozvoje. "Jedná se například o plánované silniční stavby nebo koridory pro plynovod," uvedl hejtman. V případě oblasti Lukoveček kraj navíc upozorňuje na možné negativní dopady na krajinu a životní prostředí. Navržená lokalita je v blízkosti přírodního parku Hostýnské vrchy a zasahuje na kvalitní zemědělskou půdu. "Výstavba větrných elektráren by mohla narušit krajinný ráz této oblasti," uvedl hejtman.
Krajští radní v souladu s usnesením krajského zastupitelstva podpořili stanoviska téměř tří desítek měst a obcí, které nesouhlasí s navrženým vymezením akceleračních oblastí. "Své připomínky mohou obce i občané na ministerstvo pro místní rozvoj zasílat ještě do 1. června 2026. Veškerá stanoviska obcí, spolků i občanů k připravovaným akceleračním oblastem, které Zlínský kraj obdržel nebo ještě do konce května obdrží, předá nejpozději do 1. června 2026 ministerstvu pro místní rozvoj, které je za jejich vyhodnocení a vypořádání zodpovědné," uvedla mluvčí.
Stát počítá ve Zlínském kraji s možným vznikem pěti akceleračních oblastí pro výrobu elektřiny z větrné energie. Budování solárních elektráren má v kraji usnadnit šest zón.