Zlínský kraj přispěje milionem korun na opravu střechy kostela ve Stříbrnicích

Zlínský kraj přispěje milionem korun na rekonstrukci střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku, která je v havarijním stavu. Předpokládané náklady přesahují 2,1 milionu korun. Hotovo by mělo být do konce příštího roku. Obnova navazuje na opravu věže kostela z roku 2019. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Svatostánek byl postaven v letech 1906 až 1908 v novorománském slohu. "Kostel svatého Prokopa je významnou dominantou obce i širokého okolí a zároveň důležitou součástí kulturního dědictví našeho kraje. Jeho současný stav vyžaduje rychlé řešení, protože bez potřebných oprav hrozí další poškození objektu i bezpečnostní rizika. I naše podpora pomůže zachovat tuto historickou památku pro budoucí generace a zároveň uchovat důležité místo setkávání místních obyvatel," uvedl náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela (STAN).
Střecha i krov římskokatolického farního kostela jsou v havarijním stavu, dlouhodobě jimi zatéká. "Dochází také k poškozování nosných prvků a uvolňování částí říms, což představuje riziko pro samotnou stavbu i její návštěvníky. Rekonstrukce má zajistit stabilizaci objektu a zabránit nevratnému poškození jediné historické památky v obci," doplnila Železníková. Ve Stříbrnicích žije přes 400 obyvatel.