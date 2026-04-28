Zlínský kraj přispěje na požární techniku i vybavení hasičů 13,8 milionu korun

Zlínský kraj přispěje letos obcím na požární techniku i nové vybavení sborů dobrovolných hasičů 13,8 milionu korun. Peníze rozdělí mezi 87 žadatelů. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Činnost dobrovolných hasičů v regionu podporuje hejtmanství dlouhodobě.
V Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku budou mít hasiči díky dotačním penězům nové elektrické kalové čerpadlo. Modernější vybavení získají například dobrovolné jednotky v Hutisku-Solanci, Zašové, Pozděchově a Halenkově ne Vsetínsku nebo Pitíně na Uherskohradišťsku. Fryšták na Zlínsku opraví hasičům cisternovou automobilovou stříkačku, ve Starém Hrozenkově na Uherskohradišťsku si díky dotaci pořídí nové zásahové přilby. V Napajedlech na Zlínsku budou mít hasiči nové radiostanice a dýchací techniku a například v Karolince na Vsetínsku nové zásahové oděvy.
"Dobrovolní hasiči jsou pro naše obce klíčovou oporou při řešení mimořádných událostí i každodenní ochraně obyvatel a majetku. Proto dlouhodobě dbáme na to, aby měli k dispozici moderní techniku i kvalitní vybavení. Tato podpora jim pomůže být ještě lépe připraveni na zásahy a zajistí větší bezpečí pro obyvatele celého kraje," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Loni dosáhly dotace pro dobrovolné hasiče obcí ve Zlínském kraji, které zřizují jednotku, takřka 20 milionů korun. Nejprve získalo 94 žadatelů zhruba 14 milionů korun na požární techniku nebo věcné a technické prostředky požární ochrany. V další vlně obdržely obce v kraji téměř šest milionů korun na pořízení nových automobilů, požárního přívěsu i rekonstrukci či stavbu požární zbrojnice.