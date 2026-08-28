Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny Pusteven v Beskydech

Autor: ČTK
  14:30aktualizováno  14:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny Pusteven v Beskydech. Na turisty hojně vyhledávaném místě by měla být přehlednější doprava a parkování, kvalitnější cesty, nové osvětlení, mobiliář i zeleň. Kraj chce na přípravu přispět obci Prostřední Bečva na Vsetínsku dvěma miliony korun. Finanční podporu už projednali krajští radní a doporučili ji schválit krajskému zastupitelstvu, které bude zasedat v pondělí 14. září, sdělil dnes ČTK Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Pustevny dlouhodobě trápí především prolínání pěší, cyklistické a automobilové dopravy, neuspořádané parkování, nevyhovující povrchy nebo nesourodé rozmístění laviček a komerčních prvků. Připravovaná proměna to má postupně změnit.

"Pustevny jsou jedním z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších míst našeho kraje. Chceme, aby tomu odpovídalo i prostředí, ve kterém se návštěvníci pohybují. Mělo by být příjemné, bezpečné a přehledné, ale zároveň si musí zachovat svůj jedinečný charakter a respektovat okolní krajinu i zdejší historické dědictví," uvedl krajský radní Ivan Láska (ANO). Obec Prostřední Bečva nechá zpracovat podrobnou prováděcí dokumentaci, která naváže na hotovou architektonickou studii a dokumentaci pro povolení stavby.

Pustevny leží na hranici Zlínského a Moravskoslezského kraje. Na budoucnosti hřebene Pustevny–Radhošť spolupracují oba kraje a obce Prostřední Bečva a Trojanovice. "Základem jejich spolupráce je společné memorandum. Na jeho základě vznikl v roce 2020 také Fond Pustevny, který je součástí rozpočtu obce Prostřední Bečva. Právě proto finanční prostředky určené pro společné aktivity směřují prostřednictvím této obce. Zlínský i Moravskoslezský kraj do fondu každoročně přispívají částkou 500.000 korun, Prostřední Bečva a Trojanovice po 100.000 korun," uvedl Vandík.

Kraje se také zavázaly, že se budou podílet na financování větších a nákladnějších rozvojových projektů. Zlínský kraj dříve podpořil vznik Brány Pusteven, která od roku 2024 slouží návštěvníkům jako informační centrum, zázemí a místo k odpočinku.

"Zlínský kraj už v posledních letech podpořil rozvoj Pusteven 17 miliony korun. Vedle příspěvků do Fondu Pustevny a podpory Brány Pusteven například finančně pomohl také s údržbou a zasněžováním zdejších běžeckých tras, činností turistického informačního centra nebo s pořádáním Festivalu ledových soch. Dalších pět milionů korun kraj v minulosti vložil do obnovy národní kulturní památky Libušín," uvedl Vandík.

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