Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, která je krajskou organizací, změní svůj oficiální název. Od října se přejmenuje na Centrálu cestovního ruchu Zlínského kraje, což bude podle zástupců hejtmanství pro turisty z jiných částí republiky i ze zahraničí srozumitelnější pojmenování. Změnu názvu dnes schválili krajští zastupitelé. Organizace, kterou kraj založil v roce 2007, koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v regionu.
Kromě zvýšení návštěvnosti kraje má společnost dále za cíl napomáhat jeho ekonomickému rozvoji a zaměstnanosti. "Změna názvu je součástí širších změn, jejichž cílem je modernizovat způsob řízení a propagace cestovního ruchu v regionu a posílit značku Zlínského kraje. Chceme, aby lidé Zlínský kraj vnímali jako jednu silnou a srozumitelnou turistickou destinaci. Název Východní Morava se sice používal řadu let, ale ne každý návštěvník si ho automaticky spojil právě s naším krajem," uvedl ke změně hejtman Radim Holiš (ANO).
Změna názvu navazuje na aktualizovanou krajskou koncepci rozvoje cestovního ruchu. Ta počítá i s jasnějším rozdělením rolí mezi krajskou centrálu a čtyři oblastní organizace destinačního managementu, které rozvíjejí cestovní ruch na Kroměřížsku, Slovácku, Valašsku a Zlínsku a Luhačovicku. "Centrála bude i nadále zastřešovat cestovní ruch na úrovni celého kraje, zajišťovat marketing a prezentaci regionu a koordinovat spolupráci s jednotlivými turistickými oblastmi," uvedl krajský radní Ivan Láska (ANO) odpovědný za cestovní ruch.
"Chceme více stavět na spolupráci se čtyřmi turistickými oblastmi a na rozvoji silných produktů, které návštěvníky motivují k delším pobytům a poznávání více míst v kraji. Připravujeme také rebranding Centrály a nové projekty v oblasti gastronomie, aktivní turistiky a práce s návštěvníkem. Věřím, že právě silné destinace a kvalitní produkty pomohou k dalšímu růstu cestovního ruchu ve Zlínském kraji," doplnil ředitel společnosti Michal Vala. Rebranding obvykle znamená změnu názvu, vizuální identity i přeměnu celé firemní image.