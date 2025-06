Podle hejtmana ho stále chystá a upřesňuje, zejména pokud jde o plánované investice. Podle opozice je to však chyba a mělo být vydáno už dříve.

Programové prohlášení není zákonem požadované, slouží však k tomu, aby nejen opozice, ale také veřejnost věděla, co by chtělo vedení kraje ve čtyřletém volebním období dělat.

„Chtěli bychom programové prohlášení zveřejnit nejpozději během letních prázdnin, na devadesáti procentech jsme už domluvení,“ nastínil Holiš. „Ještě si to v radě musíme srovnat, pokud jde o priority v investicích. Týká se to hlavně území Zlína, konkrétně Malenovic, východní části svitovského areálu a teď máme i žádosti na poměrně vysoké částky od města Zlína.“

Kraj bude zvažovat, jestli městu přispěje na chystané nákladné opravy Velkého kina či Městského divadla. Má své plány také v baťovském areálu, kde uvažuje například o větší či menší proměně vstupní brány, v Malenovicích chce vybudovat novou čtvrť s byty, službami, kulturním vyžitím i sportovišti.

Řada podnětů, jimiž se rada v souvislosti s programovým prohlášením zabývá, přišla podle Holiše během posledních tří čtyř měsíců.

„Prakticky ve všech ostatních gescích máme jasno. Bavíme se jen o seznamu priorit, které chceme podpořit. Díváme se i na to, kolik budeme mít peněz,“ přiblížil Holiš. „Než něco rychle vydat a pak to dělat jinak, tak je lepší pár týdnů počkat. Kdybychom to měnili každé dva měsíce, byla by to blamáž.“

Bezúročné půjčky pro obce

ANO sestavilo koalici pouze s hnutím STAN, které vidí situaci podobně.„Programové prohlášení je formální záležitost, i když je potřeba. Věci už ale normálně chystáme,“ reagoval náměstek hejtmana Tomáš Chmela (STAN). „Každý z nás přišel do rady se svými cíli a už na začátku bylo jasné, že míra porozumění bude tak velká, že nebude problém se dohodnout. A začali jsme plynule cíle plnit,“ předestřel.

Jako příklad uvedl schválení bezúročných půjček pro obce, které mají nouzovou situaci a nemají na její řešení dostatek peněz.

„To je podle mě revoluční věc,“ míní Chmela. „Kraj malé obce nenechá ve štychu. Chceme to půl roku ověřovat na obcích do pěti tisíc obyvatel, případně to pak i rozšířit. Mezi obcemi o to evidujeme zájem.“

Opozice je k tomu, že krajská rada dosud nevydala programové prohlášení, poměrně kritická. Podle zastupitele a bývalého hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) tím koalice dává najevo, že prohlášení nepotřebuje, protože má v zastupitelstvu většinu, takže si prosadí, co bude chtít.

„Z mého pohledu je to jedno, ale pravdou je, že je to nefér vůči voličům a vůči řízení kraje. Každý by měl vědět, co plánují tito představitelé dělat. Pak si to taky může každý zkontrolovat,“ naznačil Čunek, pod jehož vedením koalice zveřejnila programové prohlášení na jaře.

Volby vyhrává Babiš, ne Holiš, říká Čunek

Čunek také sdělil, že si koalice schvaluje, co ji právě napadne, proto je pro ni lepší pracovat bez plánu. „Ono to je ale jedno, protože volby vyhrává Babiš, ne Holiš,“ poznamenal Čunek.

„Nechápu, proč krajská rada programové prohlášení ještě nepředložila,“ podivil se i opoziční zastupitel Lubomír Nečas (SPD). „Pravděpodobně proto, že jsou její členové vytížení tolika jinými činnostmi. Nemyslím si ale, že by to mělo být tak složité. Je to chyba,“ tvrdí.

Nečas narážel na to, že někteří členové krajské rady pracují také ve vedení měst na neuvolněných pozicích. A ještě jedno srovnání: radniční koalice ve Zlíně, kterou už druhé volební období vede Jiří Korec (ANO), vydala programové prohlášení v roce 2019 už v lednu a o čtyři roky později na začátku února.