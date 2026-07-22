Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na dostupné bydlení

Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení. Prostřednictvím nového programu půjčí obcím až 70 milionů korun na stavbu nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50, uvedla dnes v tiskové zprávě Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Program pomůže především obcím, které nedosáhly na státní či evropské dotace. "Řada obcí má připravené či vysoutěžené projekty na nové byty, ale kvůli omezeným možnostem financování se k jejich výstavbě nedostanou. Chceme jim dát šanci. Pomůžeme tam, kde už obce odvedly velký kus práce a hledají způsob, jak své plány dotáhnout do konce. Pro kraj je bydlení priorita," uvedl náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela (STAN).
Program Bydlení pro budoucnost navazuje na dosavadní krajskou podporu dostupného bydlení. "Je určen obcím, které připravily projekty výstavby nebo rekonstrukce nájemních či sociálních bytů, ale nezískaly podporu v programu Státního fondu podpory investic nebo v Integrovaném regionálním operačním programu," uvedla Železníková.
Kraj bude obcím poskytovat návratnou finanční výpomoc, tedy peníze, které samosprávy postupně vrátí. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Kraj může půjčkou pokrýt až polovinu nákladů projektu. Žádosti do programu budou obce moci podávat od letošního 15. srpna do 30. června příštího roku.