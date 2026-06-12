Zlínský kraj půjčí obcím peníze na dětskou skupinu i kanalizaci s čističkou

Zlínský kraj půjčí Hostišové na Zlínsku, Pravčicím na Kroměřížsku a Kelníkům na Zlínsku v součtu více než 15,5 milionu korun. Peníze obcím pomohou s výstavbou zázemí pro dětskou skupinu, vybudováním kanalizace a čistírny odpadních vod i s řešením havarijního stavu společenského sálu. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Peníze hejtmanství vesnicím poskytne formou návratné půjčky z programu pojmenovaného Obec v nouzi, který spustilo loni. "Malé obce mají často připravené projekty i zajištěné dotace, chybí jim ale peníze na jejich spolufinancování. Právě s tím jim program Obec v nouzi pomáhá. Díky němu mohou začít stavět nebo rekonstruovat dřív a nemusí důležité investice odkládat. Peníze se navíc během několika let vrátí zpět do krajského rozpočtu," uvedl náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela (STAN).
V Hostišové kraj podpoří stavbu prostor pro dětskou skupinu částkou pět milionů korun, přičemž celkové náklady dosahují téměř 29,7 milionu korun. "Nová budova nabídne zázemí pro děti mladší tří let i cvičební místnost. Součástí jsou také venkovní úpravy včetně parkoviště a přístupové komunikace. Obec navíc počítá s tím, že zařízení využijí i rodiny z okolí, protože kapacity běžných mateřských škol často nestačí," uvedla Železníková.
Pravčice získají sedm milionů korun na rozšíření kanalizační sítě a vybudování čistírny odpadních vod s plně automatickým provozem. Celkové náklady projektu přesahují 51,9 milionu korun. Kelníkům hejtmanství poskytne přes 3,5 milionu korun na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Úpravy přijdou na více než 7,1 milionu korun.
Program Obec v nouzi pomáhá menším obcím zaplatit náročné investice do veřejné infrastruktury a služeb. Návratnou finanční výpomoc mohou využít například jako spoluúčast u projektů podpořených z národních či evropských zdrojů nebo při obnově obecního majetku. "Podporuje tak obce v situacích, které jsou na samé hraně proveditelnosti z důvodu obrovské finanční náročnosti," doplnil Chmela.
V loňském pilotním ročníku programu určeném obcím s méně než 500 obyvateli získal Šanov na Zlínsku pětimilionovou podporu na rekonstrukci multifunkčního domu a Držková na Zlínsku dva miliony korun na opravu a doplnění chodníků. Pro letošek kraj program rozšířil na obce do 1000 obyvatel, přičemž na něj vyčlenil 40 milionů korun. Současně spustil také navazující program Obec v nouzi II pro obce s 1001 až 2000 obyvateli a pro obce zapojené do memoranda k vodnímu dílu Vlachovice, a to rovněž s rozpočtem 40 milionů korun.