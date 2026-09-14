Zlínský kraj půjčí příští rok poskytovatelům sociálních služeb téměř 555 mil. Kč

Zlínský kraj půjčí příští rok poskytovatelům sociálních služeb téměř 555 milionů korun. Jde o návratnou finanční výpomoc, díky které poskytovatelé snáze překlenou období na začátku roku, kdy ještě nemají k dispozici dotace ze státního rozpočtu. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Kraj nabízí návratnou finanční pomoc od roku 2022, na letošek na ni vyčlenil 722 milionů korun. V kraji je zhruba stovka poskytovatelů sociální péče.
"Naší snahou je, aby poskytovatelé sociálních služeb nemuseli na začátku roku řešit nejistotu spojenou s financováním a mohli se naplno věnovat své práci. Návratná finanční výpomoc jim pomůže překlenout období do přijetí státních dotací a zajistit plynulé fungování služeb pro všechny, kteří je potřebují," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Poskytovatelé sociálních služeb mohou výpomoc čerpat tři měsíce, tedy do konce března příštího roku. "Žádosti o návratnou finanční výpomoc na rok 2027 bude možné podávat od 5. do 12. října 2026. Peníze kraj poskytovatelům uvolní hned na začátku roku, aby mohli bez přerušení pokračovat ve své činnosti," uvedla mluvčí.
Krajští zastupitelé dnes také schválili rozdělení 22 milionů korun ze státního rozpočtu na sociální služby. Dalších takřka 730.000 korun půjde z rozpočtu kraje na služby, jejichž kapacita vznikla letos. "Sociální služby potřebují mít jistotu, že budou moci fungovat po celý rok a že lidé, kteří jsou na jejich pomoc odkázáni, o ni nepřijdou. Proto průběžně reagujeme na potřeby poskytovatelů a tam, kde vznikají nové kapacity nebo se objeví potřeba dalšího financování, hledáme možnosti podpory. Ve druhém kole rozdělíme téměř 22 milionů korun a další prostředky přidáme z krajského rozpočtu," uvedla Olšáková. Po prvním a druhém kole financování bude v hlavním programu rozděleno více než 1,88 miliardy korun.
Mezi další zdroje financování sociálních služeb patří třeba úhrady od klientů sociálních služeb a zdravotních pojišťoven. Na sociální oblast přispívají také města a obce.