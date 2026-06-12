Zlínský kraj rozdělí dotace na modernizaci a bezbariérovost sociálních služeb

Zlínský kraj vyhlásil dotační program na modernizaci a bezbariérovost sociálních služeb. Mezi poskytovatele pobytových sociálních služeb chce rozdělit deset milionů korun. Peníze pomohou financovat stavební úpravy, které zajistí lepší bezbariérovost a bezpečnější prostředí pro klienty zařízení, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Bude možné podpořit například instalaci výtahů, plošin, transportních systémů, nájezdových ramp, rozšíření dveří, budování bezbariérových tras nebo úpravy hygienického zázemí.
"Počet klientů, kteří potřebují vyšší míru péče a pomoci, dlouhodobě roste. Je proto důležité, aby zařízení sociálních služeb dokázala na tyto potřeby reagovat a nabízela bezpečné, důstojné a dostupné prostředí. Tento náš dotační program pomůže poskytovatelům sociálních služeb uskutečnit potřebné stavební úpravy a zlepšit podmínky pro jejich klienty i zaměstnance," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
O podporu mohou žádat organizace a obce provozující domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pobytové odlehčovací služby nebo azylové domy. Není určena pro krajské příspěvkové organizace.
Na jeden projekt bude možné získat dotaci od 200.000 do milionu korun. Kraj může uhradit až 70 procent způsobilých nákladů projektu, v případě obcí nad 5000 obyvatel až 50 procent. Žádosti o podporu bude možné podávat od 6. července do 2. srpna přes datovou schránku. Projekty musí být uskutečněny na území Zlínského kraje a dokončeny nejpozději do konce roku 2027, uvedla mluvčí.