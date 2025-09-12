Rozdělí si papírování i práci. Lékaři sdílejí ordinace se svými nástupci

Jana Fuksová
  12:42
Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by to znamenalo velký problém. Ve Slušovicích si to však dovolit mohli, protože fungují na principu týmové neboli sdílené praxe.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

„Ve dvou se to prostě lépe táhne,“ konstatoval praktický lékař pro dospělé Filip Bartl. „Druhý lékař byl u mne v minulosti jako školenec a následně jsme se domluvili, že budeme pracovat spolu. Teď máme sdílené pracoviště, vzájemně jsme schopni se zastoupit, rozdělíme si práci i papírování, můžeme částečně přibírat i nové pacienty. Má to pro nás smysl a je to určitě lepší, než být na to sám,“ přiblížil.

Pacienti ze Slušovic tak po celou dobu dovolené našli v ordinaci lékaře, jen to bylo v lehce zkrácenou pracovní dobu.

Tzv. týmové praxe od začátku letošního roku podporují zdravotní pojišťovny. Ve Zlínském kraji jich je prozatím devět, sedm z nich v oblasti lékařství pro dospělé, dvě v pediatrii.

Dva lékaři v jedné ordinaci. Sdílení pomáhá snížit nedostatek praktiků

Jsou například ve Zlíně, Slušovicích, Hošťálkové nebo Bystřici pod Hostýnem.

Jejich smyslem je, že na jednom pracovišti působí více lékařů. Rozšířené ordinace díky tomu mohou registrovat více pacientů, tedy pomoci s dostupností péče. Zároveň se lékaři dokážou jednoduše zastupovat, což je pro pacienty výhoda. Mohou také ušetřit na potřebném zdravotnickém vybavení, které mohou společně sdílet.

Týmová praxe pomáhá řešit úbytek praktiků

Do budoucna by tento systém mohl alespoň částečně vyřešit hrozící kritický nedostatek lékařů, protože vysoký podíl z nich se už blíží důchodovému věku.

Týmové praxe totiž dávají prostor mladým lékařům, kteří se zde mohou nechat zaměstnat na kratší úvazek, což mladší generaci více vyhovuje. Následně pak mohou převzít celou praxi. Vhodné jsou například i pro ženy lékařky, které si chtějí přivydělat při mateřské dovolené a neztratit tak kontakt se svou profesí.

Přes čtyři tisíce dětí v kraji nemá pediatra. Chybí i lékaři pro dospělé

Většina zapojených týmových praxí ve Zlínském kraji tímto sdíleným způsobem funguje už několik let.

„Sama jsem senior a mám druhou lékařku k sobě už pár let. Je to přínosné i pro mne. Může se stát cokoliv, přijde nemoc nebo se náhle rozhodnete, že skončíte. A pak není příjemné, když vám lidé, o které jste se starala třicet let, vyčítají, že nemají náhradu,“ poukázala pediatrička a předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. Podle ní jsou sdílené ordinace přínosem pro všechny.

Mladí chtějí částečný úvazek

„Pro mladé je tento model optimální. Poslouchali jsme, co si představují. Chtějí se postupně zaškolit do práce, protože v ordinaci jde o samostatnou práci, není to jako v nemocnici v týmu. Chtějí mít také částečný úvazek, aby práci sladili s osobním životem, a také mít možnost konzultovat pacientovu léčbu,“ přiblížila lékařka z Bystřice pod Hostýnem.

Někteří lékaři, kteří takto sdílí svou ordinaci s kolegou, se do projektu ani nepřihlásili. I tak v něm vidí pozitiva.

„Když jsem pryč, mladý kolega mne zastoupí. Když zase on potřebuje konzultaci, zavolá mi. Je to oboustranně výhodné,“ upozornil zlínský lékař Lubomír Nečas, který je také zlínským předsedou Sdružení praktických lékařů pro dospělé.

Pojišťovna vyplatí až 200 tisíc korun

Pokud se v týmové praxi podaří během roku navýšit počet pacientů přijatých do péče, tedy zaregistrovat alespoň 200 nových při dvou celých úvazcích lékařů, zdravotní pojišťovna za to vyplatí bonus ve výši 200 tisíc korun měsíčně.

„Jestli tyto podmínky splníme, to netuším. Jsme tady čtyři lékaři, staršího i mladšího věku, a vyhovuje nám to. Fungujeme takto dva roky. Máme propojený systém, nemusíme jinde řešit zástupy,“ popsal zlínský lékař Jiří Plaček.

Nabídek jsem měl víc, ale vybral jsem si Karolinku, říká nový mladý stomatolog

Ve Zlínském kraji nemá svého lékaře 21 tisíc dospělých a přes čtyři tisíce dětí. Pokud se podaří rozšířit týmové praxe, nemusí se situace ještě zhoršovat.

„Realisticky lze očekávat, že týmových praxí by mohlo vzniknout kolem 200. Podle mého odhadu by v součtu mohly zajistit až 40 tisíc nových míst pro registraci dalších pacientů. To by výrazně přispělo ke zlepšení dostupnosti primární péče,“ doplnil údaje za celou republiku předseda správní rady největší Všeobecné zdravotní pojišťovny Tom Philipp.

