Zlínský kraj si kvůli dotaci pro FC Zlínsko nechá zpracovat právní analýzu

Autor: ČTK
  16:02aktualizováno  16:02
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zlín 30. března (ČTK) -- Zlínský kraj si nechá zpracovat právní analýzu, která posoudí případná rizika spojená s vyplacením dotace pro spolek FC Zlínsko v Otrokovicích na Zlínsku, kterého se týká kauza korupce ve fotbale. ČTK to dnes řekla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Kraj pro letošek schválil pro spolek dotaci 144.000 korun, zatím nebyla vyplacena. V kauze bylo obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.

"Dotace pro spolek FC Zlínsko na rok 2026 byla schválena dne 9. 2. 2026, tedy ještě před zveřejněním fotbalové korupční aféry, dosud však nebyla uzavřena smlouva ani vyplacena dotace. Vedení Zlínského kraje se aktuálně situací zabývá a vyhodnocuje další postup. Přestože je dotace určena výhradně na podporu mládeže, kraj si nechá zpracovat právní analýzu, která posoudí případná rizika spojená s jejím vyplacením i možné varianty dalšího řešení," uvedla mluvčí. Loni získal spolek krajskou dotaci 265.000 Kč

Spolku dává dotaci také město Otrokovice. V souvislosti s aktuálně medializovanou kauzou město situaci aktivně řeší, po spolku FC Zlínsko bude požadovat čestné prohlášení, že není s touto kauzou nijak spojeno, řekla dříve ČTK mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová. Klub dostal loni od města dotaci 754.500 korun, pro letošek zastupitelstvo schválilo 467.100 korun. Dotace zatím vyplacena nebyla.

V kauze je obviněno 32 lidí, jejich počet však nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí.

Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly ve čtvrtek do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Kvůli obavě z ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti tam skončil po rozhodnutí Městského soudu v Brně bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš, Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby tři obviněné. Jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého.

Rozhodčího Býmu komise, která s ním zahájila disciplinární řízení, podezírá z ovlivňování utkání a následného vyplácení úplatků 1000 až 2000 eur hráčům. Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma pro sázkové účely zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek. Po utkání zařídil vyplacení úplatku nejméně 2000 eur (v tehdejším přepočtu téměř 50.000 korun) brankáři Marku Kalinovi a obránci Michalu Suchému hrajících tehdy v dresu Zlínska. S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od rozhodčího Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání. V případě Suchého jde o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval utkání. S ohledem na závažnost skutků komise oběma hráčům zakázala závodní činnost.

