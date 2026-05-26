Zlínský kraj spustí od června nové cyklobusové linky do Bílých Karpat

Zlínský kraj v červnu spustí nové linky cyklobusů do Bílých Karpat. Autobusy, z nichž každý převeze až pět jízdních kol, využijí zejména lidé z Uherskohradišťska. Doplní dosavadní krajské cyklobusové linky do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů. ČTK to dnes sdělil Jan Malý, vedoucí oddělení vnějších vztahů společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED), která se v regionu stará o integrovanou dopravu.
Nové cyklobusy budou jezdit od neděle 14. června, o volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. "Linka 330 zaveze cestující o víkendech a státních svátcích dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic, odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cykloturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání, odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zpět," uvedl jednatel společnosti KOVED Martin Richtar.
Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Cykloturistům bude navíc k dispozici spoj na lince 350, který ráno vyjede z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, odkud bude pokračovat na lince 342 do Strání. Díky autobusům se cyklisté dostanou jak na cyklotrasy v okolí Velké Javořiny, nejvyššího vrcholu pohoří, tak na cyklotrasy v oblasti Moravských Kopanic a Žítkové.
Od 1. května jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem nebo cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice, Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Bevlava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova. Podrobné informace včetně jízdních řádů jsou na webu.