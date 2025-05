Zlínský kraj sužuje extrémní sucho, voda chybí v řekách i půdě. A bude hůř

Pokud nezačne více pršet, může být situace v létě kritická. Ani přívalové deště ji příliš nezlepšují. Největší srážkový deficit od začátku roku do konce dubna je v Kroměříži. V průměru činí v celém kraji 68 milimetrů.

„Jedná se o druhý nejvyšší srážkový deficit v posledních deseti letech,“ poznamenala Gražyna Knozová z oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Brně.

Největší sucho bylo na začátku roku 2018, kdy deficit činil 93 milimetrů. Naopak přebytky srážek byly v prvních měsících let 2016, 2017, 2019, 2023 a 2024.

Během dubna spadly jen dvě třetiny obvyklého množství srážek. Byl to třetí nejsušší měsíc za posledních deset let. Sedm dní bylo dokonce úplně suchých. V březnu jich bylo dokonce 14, ovšem srážky byly v tomto měsíci celkově vydatnější než v dubnu. Paradoxně to tak byl vůbec nejvlhčí březen za posledních deset let.

„Obecně platí pravidlo, že srážkové úhrny rostou s nadmořskou výškou. Terénní překážky v podobě kopců nebo horských pásem působí mírné zpomalení proudění, a tím o něco vydatnější srážky,“ vysvětlila Knozová.

Pokud v rovinaté Kroměříži pršelo nejméně, nejvydatnější srážky naopak zaznamenaly stanice v Luhačovicích a Hošťálkové, které jsou více než 300 metrů nad mořem.

Slabé srážky mají vliv na to, kolik vody teče v potocích a řekách. A každý dnes vidí, že je jí tam málo, ačkoliv v posledních dnech pršelo. Průtoky jsou hluboko pod dlouhodobými průměry.

„Některé toky ve Zlínském kraji dosahují i méně než deset procent květnových průměrů. Jde například o Hutiský potok, Juhyni, Rožnovskou Bečvu. Ojediněle už registrujeme dosažení limitů sucha,“ naznačila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Vodohospodáři mohou situaci zlepšovat pouze tím, že upouštějí více vody z přehrad. Jinak je vše v rukou přírody.

„Pokud je málo vody, tak jakékoliv znečištění toku se dostatečně nenaředí a způsobuje živočichům potíže. S přibývající teplotou také klesá kvalita vody a zvyšuje se šance, že v tocích dojde ke kyslíkovému deficitu,“ sdělila Kučerová.

Přívalové deště nepomůžou

Nedostatek vody se projevuje už i v půdě. Podle webového portálu InterSucho je v některých částech Zlínského kraje, překvapivě zejména na severu a východě, místy extrémní sucho, na větší oblasti pak výjimečné sucho. Jen některá místa jsou bez rizika sucha. Tyto informace jsou důležité zejména pro zemědělce s ohledem na jejich úrodu.

„Na to, že je začátek května, je sucho obrovské,“ potvrdil ředitel družstva Agrotech Poličná Jindřich Šnejdrla. „Dneska se přitom úroda tvoří. Máme zasetu kukuřici a někde už je venku. Pokud do půdy pere slunko, dopad na sklizeň může být enormní,“ obává se.

Zemědělcům příliš nepomůžou přívalové deště. Dokážou totiž spíše odnést zeminu z pole než zahnat půdní sucho. Navíc se nedají předpovídat a přicházejí nárazově.

Pokud jde o hladinu podzemních vod, na vrtu v Těšnovicích její hladina klesla od loňských povodní o 1,5 metru. Pokles je kontinuální. Aktuálně je v průměru, ale může dál klesat. Podobná situace je na dalších vrtech. Celkově je hladina spodní vody většinou v normálu, někde mírně pod ním.

„Zejména v současném vegetačním období je k doplnění podzemních vod zapotřebí výskyt výraznějších srážek, aby voda doputovala i do podzemí. Její velká část je spotřebována výparem a vegetací ještě dřív, než se stihne vsáknout,“ vysvětlila vedoucí oddělení hydrologie ČHMÚ Hana Hornová.

Na Hané je více vody než v Beskydech

Podle ní může být situace rozdílná v různých částech kraje s ohledem na podzimní povodně. Proto je nyní více vláhy na Hané než v Beskydech.

„Oblasti údolních niv mohou být i s nižšími úhrny srážek stále ovlivňovány vysokými stavy po povodních, zatímco v oblastech ve vyšších polohách voda již zcela odtekla,“ řekla Hornová.

Podle webu InterSucho je nejhorší situace už několik týdnů v Kraji Vysočina, sousední části jižních Čech, velké části Zlínského kraje, Moravskoslezském kraji a také v celé oblasti Jeseníků a horního toku Moravy.

„Některé toky v kraji dosahují méně než 10 procent květnových průměrů. Ojediněle registrujeme dosažení limitů sucha.“ Jana Kučerová mluvčí Povodí Moravy