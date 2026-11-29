Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. Především na silnicích nižších tříd se místy tvoří sněhové jazyky a závěje. Na vozovkách v regionu, které silničáři přes zimu nesolí, mnohde zůstává uježděná vrstva sněhu, případně její zbytky, mohou navíc namrzat. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Kvůli sněhovým jazykům je podle údajů na webu policie dočasně neprůjezdná silnice III/43917 mezi Kelčí a obcí Police na Vsetínsku. Se sněhovými jazyky musejí motoristé dále počítat při jízdě po silnici II/435 u Chropyně na Kroměřížsku nebo silnici III/49010 mezi Holešovem a jeho místní částí Tučapy na Kroměřížsku. Vznikají však i na dalších místech v kraji. Na silnici I/69 mezi Lutoninou a Jasennou na Zlínsku srazilo osobní auto srnu a nyní je nepojízdné, řidiči by tam proto měli při jízdě dbát zvýšené opatrnosti.
Namrzlá je silnice I/35 ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku a silnice II/150 u Komárna na Kroměřížsku. Neprůjezdná zůstává kvůli ledovce už několik dní silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, která vede přes Vizovické vrchy. Silničáři ji přes zimu neudržují a policie ji v zimním období uzavírá opakovaně. Dočasně uzavřena zůstává i silnice III/42826 mezi Modrou na Uherskohradišťsku a osadou Bunč v Chřibech. Není příliš dopravně vytížená, také v tomto úseku se vozovka přes zimu neudržuje.
Ve Zlínském kraji bylo ráno nejčastěji polojasno až jasno bez srážek, foukal většinou slabý proměnlivý vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus 12 až minus pěti stupni Celsia.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes na většině území kraje jasno nebo skoro jasno, jen na západě regionu se může přechodně tvořit zvětšená oblačnost. Ráno se v údolích mohou výjimečně vyskytovat mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia. Vát bude slabý vítr.