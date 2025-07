Společnost Cream navrhla tréninkový zimní stadion a halu se dvěma hřišti ve východní části baťovského areálu. Firma RC Europe, která vlastní sportoviště s volejbalovými hřišti nad Kudlovskou přehradou, zase krytou halu.

Město zvažovalo, zda vypíše soutěž, ale nakonec to neudělá. Projekt Creamu převzal Zlínský kraj. Nabídka RC Europe je pro něho ekonomicky nezajímavá.

„Zlínský kraj řeší aktivity ve východní části svitovského areálu ve spojení s Univerzitou Tomáše Bati. Sedí to do jejich záměru, který dávají dohromady,“ nastínil primátor Jiří Korec. „Oficiálně jsme jim nabídku společnosti Cream předali,“ potvrdil.

Zlínský kraj s univerzitou uvažují ve východní části areálu o vysokoškolském kampusu, kam by sportoviště patřila. Aktuálně záměr na komplexnější využití lokality řeší rozvojová společnost ZRIA, kterou zřídil Zlínský kraj.

„Do konce roku nachystá koncepční materiál, který by měl jít do rady,“ zmínil hejtman Radim Holiš. Připomněl, že krajská rada zatím nic takového neprojednala. Holiš je však záměru nakloněný.

„Pokud chceme mít atraktivní vysokou školu a atraktivní město, tak sportoviště tam patří. Otázka je, kdo ho má platit a kdo provozovat. O tom bude ještě debata,“ upozornil.

„Aktuálně jsme si od radnice vyžádali studii o sportovní vybavenosti města Zlína. Budeme ji posuzovat podle zadání kraje, tedy v širším kontextu,“ nastínil předseda představenstva agentury ZRIA Mojmír Novák. „Budeme brát v potaz zájmy univerzity, veřejnosti i kraje samotného, který má s ohledem například na Baťův institut zájem, aby tato část areálu žila.“

Sportoviště by mělo být u 34. budovy

Na tréninkovém zimním stadionu navrženém firmou Cream by se mohla hrát univerzitní liga nebo provozovat krasobruslení. Šlo by o montovanou stavbu vedle 34. budovy.

V horní části této budovy jsou ještě navržená dvě hřiště o rozměrech 20 x 40 metrů pro volejbal, basketbal, florbal či futsal, i menší sály, například pro bojová umění. Nemusí však jít o definitivní podobu.

„Předpokládám, že tam bude potřeba nějakých sportovišť, ale v jakém rozsahu a za jakých podmínek je ještě běh na dlouhou trať,“ poznamenal ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil.

„Budeme hledat cestu spolufinancování více subjektů, ideálně rozloženého na delší časový úsek. Benefitem sice je, že je to v centru města, ale cena nemůže být přestřelená,“ doplnil.

Cream podle Korce Zlínu nabídl, že by sportoviště postavil za 300 milionů korun bez DPH s tím, že by město za patnáct let částku splatilo v nájmu. Pokud by se rozpočítala na dvacet let, byla by navýšená o zhruba deset procent.

Potom by město majetek mohlo koupit za přibližně dvacet procent původní ceny, případně pokračovat v jeho užívání za sníženého nájmu. I tento ekonomický model si bude kraj analyzovat.

Univerzita plánuje halu na Jižních Svazích

Jeho vedení uvažuje o tom, že by ve východní části areálu, kde vlastní několik nemovitostí, měli studenti výuku, současně volnočasové vyžití ve formě kultury či sportu, práci i ubytování. „Kdyby to vzniklo, tak Zlín začne mít dynamiku,“ nepochybuje Vychytil.

Univerzitu navštěvuje deset tisíc studentů a jejich poptávka po sportovištích je značná. Škola proto plánuje výstavbu multifunkční sportovní haly na Jižních Svazích.

„Samozřejmě každé další sportoviště, kde by studenti mohli trávit volný čas a kde bychom mohli realizovat také výuku, velmi vítáme,“ zdůraznil rektor Milan Adámek.

Připomněl, že ve Zlíně už dříve vznikl univerzitní hokejový klub, aktuálně jsou silné ročníky ve fotbale a volejbale. „Hokejová plocha by byla dalším přínosem například pro realizaci kurzů bruslení a jiných pohybových aktivit,“ řekl Adámek.

„V této části města vidíme nevyužitý potenciál i pro rozvojové aktivity kraje, jako je vzdělávání, propojování mladých podniků a podnikatelů nebo podnikaní s vyšší přidanou hodnotou a také pro volnočasové aktivity,“ podotkl Novák.

„Ekologický systém se dnes tvoří zejména kolem univerzit. Je tedy logické, že pokud by měl ve východní části areálu vzniknout kampus, tak v jeho rámci musí být sportoviště,“ poznamenal Korec.

Město plánuje výstavbu na Mladcové

Současně věří, že ve sportovištích zůstane čas i pro veřejnost. Město však své aktivity přesouvá jinam. Za 15 milionů chce koupit tenisový areál na Mladcové, kde uvažuje o výstavbě tréninkové haly. V plánu tam má i vybudování travnaté plochy pro ragbisty a baseballisty. Hodlá také získat tenisovou halu v areálu na Vršavě za 22 milionů korun.

Nabídku od RC Europe považuje Korec za neekonomickou, protože firma podle něho odhadla náklady na 100 milionů korun s tím, že radnice by za patnáct let zaplatila dvojnásobek. Nenabídla možnost odkupu a pokračující nájem by byl za stejných podmínek.

Nad Kudlovskou přehradou firma navrhla výstavbu haly o rozměrech 20 x 40 metrů a k tomu další menší sportoviště – například pro bojové sporty – a zastřešený volejbalový kurt.