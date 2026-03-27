Zlínský kraj usiluje o více než miliardu korun navíc z rozpočtového určení daní (RUD). ČTK to řekl hejtman Radim Holiš (ANO). Jen za poslední rok a půl se podle něj kraji zvýšily výdaje více než o půl miliardy korun. Rozpočtové určení daní bylo jedním z témat, kterému se věnovali zástupci krajů a vlády na jednání minulý týden. Holiš, který je i předsedou Asociace krajů ČR, po schůzce uvedl, že pokud se kraje mezi sebou dohodnou, aniž by se zvýšil jejich podíl na celkovém inkasu, vláda bude s návrhem dál pracovat.
Pro letošní rok má Zlínský kraj schválený rozpočet se schodkem 2,451 miliardy korun. Příjmy by měly být 22,330 miliardy, výdaje 24,781 miliardy. Očekávané daňové příjmy dosahují 7,180 miliardy korun, přičemž sdílené daně by se na nich měly podílet částkou přesahující 6,956 miliardy. „Pro Zlínský kraj je přijatelné minimální navýšení příjmů o více než jednu miliardu korun oproti stávajícímu stavu. Na konkrétní podobě návrhu úprav se musíme s kolegy hejtmany teprve dohodnout,“ uvedl v souvislosti s rozpočtovým určením daní Holiš.
Pro Zlínský kraj je podle něj přijatelné minimální navýšení příjmů ze sdílených daní o více než jednu miliardu korun ve srovnání s dosavadním stavem. "Jen za poslední rok a půl se nám zvýšily výdaje o více než 500 milionů korun, jde o finance například na nepedagogické pracovníky, navýšení platových tarifů, příspěvky v sociální oblasti nebo financování silnic druhých a třetích tříd," řekl hejtman.
Jedním z bodů, který zástupci krajů s vládou projednávali, byl růst platů ve veřejném sektoru. "Od dubna letošního roku se pro Zlínský kraj jedná o navýšení výdajů zhruba o 125 milionů korun, v roce 2027 pak přibližně o 150 milionů korun. Tyto prostředky nejsou kryty ze státního rozpočtu, kraje je tedy budou muset zajistit ze svých zdrojů. Jsme si vědomi složité rozpočtové situace státu a potřeby hledat úspory, zároveň ale upozorňujeme, že jde o další významný zásah do rozpočtů krajů. Abychom nemuseli v kraji omezovat služby, potřebujeme tyto výdaje srovnat spravedlivě nastaveným RUD," uvedl Holiš.
Před nedávnem přešly ze státu na kraje náklady na financování nepedagogický pracovníků ve školství nebo nákupu učebnic. Z vyjádření ministra školství Roberta Plagy (ANO) vyplynulo, že chce části nákladů revidovat. Zlínský kraj počítá, že jej financování nepedagogických pracovníků ve školství letos přijde zhruba na 130 milionů korun. V součtu všech krajů se podle Holiše jedná přibližně o čtyři miliardy. "Naším cílem je, aby se tato částka pro kraje co nejvíce snížila a aby se na jejím financování ve větší míře podílel stát," uvedl hejtman.
Státní rozpočet na letošní rok zatím nepočítá s výdaji na opravy silnic, které kraje spravují. Nově měly být placeny prostřednictvím upraveného systému RUD, změnu ale předchozí Sněmovna do voleb neschválila. V minulosti stát na opravy silnic nižších tříd mezi kraje rozděloval čtyři miliardy, loni to byly dvě miliardy.
Zlínský kraj má pro letošek podle hejtmana zajištěno financování správy silnic druhých a třetích tříd ve výši 660 milionů korun z vlastního rozpočtu. "Pokud by došlo k dohodě s vládou na celkové částce čtyři miliardy korun pro všechny kraje, znamenalo by to pro náš kraj navýšení zhruba o 140 milionů korun," uvedl Holiš. Peníze je podle něj hejtmanství připraveno okamžitě využít, konkrétní projekty na opravy silnic má nachystané.