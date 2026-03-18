Zlínský kraj začal poskytovat obcím poradenství týkající se energetiky

Zlínský kraj začal poskytovat obcím bezplatné odborné poradenství týkající se energetiky. Do provozu uvedl Krajské energetické centrum, které má pomoci samosprávám zvládnout nové legislativní povinnosti, snížit náklady na energie a lépe připravit investice do budov i energetických zdrojů. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Služby zajišťuje Energetická agentura Zlínského kraje. "Díky projektu rozšířila tým o osm sdílených energetických manažerů. Ti jsou k dispozici především menším obcím prvního a druhého stupně, tedy všem 294 malým obcím v regionu, které často nemají vlastní kapacity ani odborné zázemí. Nově tak mohou využít pomoc specialistů přímo v terénu – od základních konzultací až po detailní analýzy energetického hospodářství," uvedla Železníková.
Poradenství zahrnuje například vyhodnocení stavu budov a spotřeby energií včetně návrhů vhodných úsporných opatření. Manažeři obcím pomáhají také s plánováním a řízením spotřeby energií, s přípravou projektů renovací a výstavby budov a s vyhledáváním vhodných dotačních zdrojů. "Energetické centrum jsme spustili proto, aby obce měly po ruce konkrétní pomoc, nejen obecná doporučení. Dnes už tým odborníků pracuje přímo v regionu a pomáhá starostům s kroky, které vedou k reálným úsporám i větší energetické soběstačnosti," uvedl krajský radní pro investice a energetiku Miroslav Zemánek (TOP 09).
Projekt má rozpočet 60 milionů korun, který pokryjí státní dotace z Národního plánu obnovy. "Krajské energetické centrum bude fungovat minimálně do konce roku 2028, následně je po dobu jednoho roku zajištěna i jeho udržitelnost," uvedla Železníková.
Projekt reaguje na rostoucí nároky na evidenci budov, energetické audity i celkové hospodaření s energiemi. "Právě v této oblasti mají menší samosprávy často největší rezervy, ale zároveň i největší potenciál úspor. Díky novému systému podpory mohou obce získat pravidelný přístup k odborníkům a postupně nastavovat dlouhodobě udržitelné hospodaření s energiemi. Agentura bude zároveň pokračovat v práci pro kraj, jeho organizace i zbývajících 13 měst v kraji jako doposud," doplnila Železníková. Podrobnosti jsou na webu.