Advent ve Zlínském kraji nabídne vánoční trhy, rozsvěcení stromů, lidové zvyky, řemesla, koncerty i speciální prohlídky památek. Akce se uskuteční ve městech i menších obcích. Mezi hlavní adventní cíle patří Zlín, Valašské Klobouky na Zlínsku, Uherské Hradiště, Kroměříž a Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku, uvedl v dnešní tiskové zprávě ředitel Centrály cestovního ruchu Zlínského kraje Michal Vala.
Ve Zlíně se adventní trhy na náměstí Míru uskuteční od 27. listopadu do 23. prosince. Jejich součástí bude kulturní program, stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky i ukázky kovářského řemesla. Vánoční strom se rozsvítí 29. listopadu. "Předvánoční atmosféru nabídne také Čiperova vila, kde se 26. listopadu odpoledne uskuteční zahájení akce Vánoce na Čiperce s tvořením, vystoupeními a rozsvícením vánočního stromu. V prosinci budou následovat další dílny, koncerty a vánoční prohlídky," uvedl Vala.
Valašské Klobouky budou v sobotu 5. prosince hostit 33. ročník Valašského mikulášského jarmeku. Tradiční akce nabídne lidová řemesla, valašské speciality, hudbu i mikulášskou obchůzku. Patří k nejvýraznějším událostem adventu na Valašsku. V Rožnově pod Radhoštěm se vánoční strom na Masarykově náměstí rozsvítí 27. listopadu. Vánoční jarmark ve Valašském muzeu v přírodě je na programu 12. a 13. prosince. Návštěvníky čekají lidová řemesla, koledy a připomínka tradičních valašských Vánoc.
V Uherském Hradišti začnou Hradišťské Vánoce v pátek 27. listopadu rozsvícením vánočního stromu a zahájením trhů na Masarykově náměstí. Ty potrvají do 6. ledna, hlavní vánoční jarmark se uskuteční od 12. do 22. prosince. Kroměříž zahájí advent v neděli 29. listopadu rozsvícením vánočního stromu a vánočními trhy s názvem Šťastné a veselé. "Vánoční atmosféru doplní také program na Arcibiskupském zámku, kde se od 5. do 20. prosince uskuteční Hradozámecký advent se speciálními prohlídkami a doprovodným programem," uvedl Vala.
Adventní akce chystají dále například v Muzeu v přírodě Rochus a ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Koledovat se bude v Památkových domcích v Hluku na Uherskohradišťsku, s podobou tradičních Vánoc se zájemci seznámí ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Na Valašsku připomenou lidové tradice od 4. do 6. prosince čertovské obchůzky. Na Zlínsku mohou návštěvníci 27. a 28. listopadu zamířit na vánoční trhy v Luhačovicích nebo na výstavu vánočních dekorací v Galerii Mariette ve Vizovicích.
Adventní období má význam i z pohledu cestovního ruchu. "V prosinci 2025 navštívilo hromadná ubytovací zařízení ve Zlínském kraji celkem 39.002 hostů, kteří zde uskutečnili 86.850 přenocování. Průměrná délka pobytu dosáhla 3,23 dne. Vzhledem k letošní pestré nabídce adventních a vánočních akcí, jejich rozsahu i kvalitě očekáváme, že by letošní prosinec mohl tato čísla ještě překonat," doplnil Vala. Přehled adventních akcí v regionu je zveřejněn na webu.