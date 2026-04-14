Zlínský kraj zavede u vstupu do Baťova mrakodrapu ve Zlíně kontrolu

Zlínský kraj zavede u vstupu do Baťova mrakodrapu ve Zlíně, kde sídlí krajský a finanční úřad, kontroly pomocí detektorů. Od pondělí 20. dubna budou muset projít detekčními rámy všichni příchozí, denně jsou to stovky lidí. Opatření by mělo zamezit vnášení zbraní, výbušnin a dalších nebezpečných předmětů do objektu. Kraj tak reaguje na dva nedávné případy střelby uvnitř budovy. Novinářům to dnes řekla ředitelka krajského úřadu Jitka Hlavačková.
Nákup zařízení, jeho instalace, nastavení a zaškolení obsluhy podle ní přišlo na 1,5 milionu korun. Kraj navíc přijal dva pracovníky, kteří se o provoz zařízení budou starat. Nově se do vestibulu bude vcházet od západu, tedy ze směru od Otrokovic. "Vychází se z budovy ze strany východní směrem k našemu parkovišti," řekla Hlavačková.
Cílem opatření je podle ní zvýšení ochrany zaměstnanců a návštěvníků krajského a finančního úřadu. Budova je navíc památkou, přicházejí si ji tedy prohlédnout místní i turisté. "Instalaci detekčních zařízení nám doporučily odborné bezpečnostní analýzy," uvedla ředitelka. Od února je zařízení ve zkušebním provozu.
Podle bezpečnostního konzultanta Martina Božka je zařízení určené k odhalení zbraní, výbušnin a dalších nebezpečných předmětů. Pozitivně mohou rámy reagovat například i na elektroniku nebo deštníky, které je proto před průchodem nutné odložit do připraveného boxu, kde je zkontroluje pracovník obsluhy. "Počítáme, že pět až deset sekund trvá odbavení jedné osoby včetně odložených předmětů," řekl Božek.
Bezpečnostní opatření s touto technologií by měl Zlínský kraj podle zástupců hejtmanství využívat jako první samospráva v České republice. Zařízení je navíc mobilní, bude jej tedy možné využít i při některých společenských a kulturních událostech na jiných místech.
V budově krajského úřadu se v minulých letech dvakrát střílelo. V červenci 2022 v budově zastřelil svou o rok starší bývalou přítelkyni devětadvacetiletý muž a následně se pokusil o sebevraždu. Vážným zraněním později v nemocnici podlehl. V srpnu 2024 se v objektu při sebevražedném úmyslu zastřelil muž středního věku.
Po střelbě zavedl kraj už několik bezpečnostních opatření. Všichni lidé uvnitř budovy nosí visačku, jejíž barva určuje, zda se jedná o zaměstnance či návštěvníka. Vylepšený je kamerový systém. Vstupní dveře na pracoviště krajského úřadu jsou uzamčené, přístup ke kancelářím mají jen zaměstnanci s čipovou kartou. U dveří jsou ohlašovací zařízení a kamery.