Zlínský kraj zřídí vlastní výzkumnou instituci, fungovat bude od ledna

Zlínský kraj zřídí vlastní výzkumnou instituci. Ponese název TIC ZK, fungovat začne od ledna příštího roku. Zaměří se na výzkum a inovace v oblastech důležitých pro další rozvoj regionu – zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání, regionální rozvoj a spolupráci s průmyslem, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Veřejná výzkumná instituce je další nástroj, jak do regionu přilákat odborníky a propojit jejich znalosti a zkušenosti s univerzitou a podnikatelskou sférou. Zároveň nám tento krok umožní lépe využívat národní a evropské zdroje určené na výzkum a inovace," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Nová instituce bude sídlit ve Zlíně ve Vědeckotechnickém parku ve Vavrečkově ulici. Ředitele a členy rady i dozorčí rady bude krajská rada schvalovat v listopadu. Činnost výzkumné instituce zajistí zaměstnanci Technologického inovačního centra (TIC). O dalším vývoji TIC bude kraj jednat s druhým společníkem, kterým je zlínská Univerzita Tomáše Bati.
"Od nové instituce si slibujeme především stabilní zázemí pro výzkum, který bude mít konkrétní přínos pro náš kraj. Výsledky budou pomáhat při řešení skutečných problémů ve zdravotnictví, sociální oblasti, vzdělávání nebo regionálním rozvoji a současně přinášet nové příležitosti pro spolupráci s firmami," uvedl Holiš.