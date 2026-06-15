Zlínský multižánrový festival Zlín žije nabídne koncerty kapel i pouliční umění. Vystoupí skupiny Prago Union, The Prostitutes, The Tap Tap, N.O.H.A. či Buty. Výrazný prostor dostanou i muzikanti z regionu, od začínajících talentů ze základních uměleckých škol až po Thoma Artwaye, sdělila dnes ČTK Veronika Jurčová z pořádajícího kulturního a kreativního centra Živý Zlín. Festival se bude konat pátým rokem, uskuteční se 26. až 28. června. Každoročně jej navštěvuje 15.000 až 20.000 lidí.
Program bude před zlínským zámkem, v parku Komenského, v parku Pod Lípou a na Tržišti Pod Kaštany. Nadační fond Credo nabídne v pátek program na náměstí Míru. Městské divadlo Zlín uzavře v pátek večer sezonu Tančírkem v parku za divadlem.
"Zlín žije ale určitě není jen o headlinerech. Dramaturgie festivalu stojí převážně na kapelách a umělcích s vazbou na region, lokálních komunitách, žánrové rozmanitosti a překvapivé proměně veřejného prostoru v příjemná místa k odpočinku i k setkávání se specifickou atmosférou," uvedla ředitelka Živého Zlína Jana Kubáčová.
Festival letos nabídne několik novinek, například afterparty v Baru Sklep33 každý festivalový den nebo kyvadlovou dopravu historickým festivalovým vlakem na trase Kroměříž – Vizovice. V příštích letech se podoba festivalu změní. "Blížící se rekonstrukce sadu Svobody kartami pro příští roky zamíchá," uvedla Kubáčová.
Vystoupí například slovenský rapper Dušan Vlk, Michal Prokop Trio nebo Sváteční pop – audiovizuální improvizace Petra Nikla, Milana Caise, Ondřeje Smeykala a Jiřího Hradila. Směsicí elektronické taneční hudby, balkánu, jazzu a rapu nabídne kapela Tygroo. V parku Komenského se představí téměř 40 neziskových organizací a komunit, připraveny budou i kreativní dílny.
Vstup na festival je zdarma, akci financuje město. "Festival Zlín žije se za pět let své existence stal přirozenou součástí kulturní identity našeho města. Těší mě, že se nám daří podporovat akci, která propojuje špičkové interprety s výraznou účastí regionálních umělců a dává prostor místním komunitám," uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO).