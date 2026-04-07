Zlínský Památník Tomáše Bati připravil výstavu o baťovských studijních ústavech

Zlínský Památník Tomáše Bati připravil výstavu Studijní ústav I. Přiblíží roli studijních ústavů v baťovském vzdělávacím systému. Výstava bude volně přístupná od 8. dubna v infopointu památníku, kde bude ve středu také přednáška historika a autora výstavy Davida Valůška. ČTK to dnes sdělila vedoucí památníku Magdaléna Hladká.
"Památník Tomáše Bati a dvě velké budovy někdejších studijních ústavů tvoří typickou siluetu urbanisticky a pohledově významné části města. Jakou roli sehrávaly tyto instituce se svými učebnami, laboratořemi a speciálně upravenými výstavními sály v originálním baťovském systému vzdělávání? Odpověď nabídne nová výstava v infopointu památníku," uvedla Hladká.
Výstavu tvoří informační panely s dobovými fotografiemi a textem v češtině i angličtině. Návštěvníci si v infopointu v sousedství památníku kupují vstupenky na komentované prohlídky památníku. "Prostřednictvím výstavy chceme návštěvníkům nabídnout možnost kvalitního trávení volného času před zahájením prohlídky a přitom je současně upozornit na skutečnost, že i prostor infopointu má zajímavou baťovskou historii. Ne každý například ví, že si vstupenky do památníku kupuje ve stavbě od architekta F. L. Gahury, která je stejně jako památník kulturní památkou. Koncept těchto menších ročních výstav plánujeme v infopointu držet i v následujících letech. Vždy by měly korespondovat s tématem, kterému se bude ten rok věnovat náš přednáškový cyklus," uvedla Hladká.
Výstava vznikla u příležitosti 90 let od otevření Studijního ústavu I firmy Baťa, což bylo v dubnu 1936. Na středu je také připravena přednáška Zlínské studijní ústavy: Jakou roli sehrály ve vzdělávacím systému Baťa, kterou povede autor výstavy, historik a archivář David Valůšek ze Státního okresního archivu Zlín.
Památník připravil na letošek čtyřdílný přednáškový cyklus Zlínská výročí. Uskutečnila se přednáška o dětství a mládí Tomáše Bati, na říjen se chystá setkání na téma František Lýdie Gahura: Architekt mezi Zlínem a světem. V listopadu bude přednáška Zlín pod palmami: Baťovo indické město Batanagar. V památníku se minulý týden otevřela nová expozice Vysněné město. Interaktivní výstava vznikla u příležitosti 150. výročí narození zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati a 135. výročí narození architekta Františka Lýdie Gahury, který je autorem památníku.