Zlínský Památník Tomáše Bati vystaví ve středu letos naposledy Baťovy hodinky

Autor: ČTK
  11:50aktualizováno  11:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zlínský Památník Tomáše Bati vystaví ve středu o státním svátku letos naposledy Baťovy originální kapesní hodinky. Koncem týdne budou na zimu uloženy do depozitáře. Návštěvníci však o možnost seznámit se s tímto osobním předmětem nepřijdou. Od nadcházejícího víkendu jej v expozici zastoupí digitální 3D model dostupný prostřednictvím rozšířené reality, sdělil dnes ČTK zástupce zlínské radnice Jaroslav Chudara.

Zlaté tříplášťové kapesní hodinky švýcarské značky Movado měl zakladatel obuvnického impéria u sebe při letecké havárii v roce 1932, jež ho stála život. Hodinky jsou součástí expozice památníku od léta 2023 díky dlouhodobé zápůjčce Nadace Tomáše Bati. Jejich vystavení je však podmíněné vhodným klimatickým podmínkám, které není možné v zimě v prosklené budově památníku dlouhodobě zajistit.

"Kapesní hodinky mají v expozici památníku své přirozené místo. Společně s vystavenou maketou letounu připomínají událost, s níž je vznik památníku neodmyslitelně spojen. Velmi si proto vážíme spolupráce s Nadací Tomáše Bati, díky níž můžeme tento výjimečný osobní předmět Tomáše Bati návštěvníkům představovat během hlavní návštěvnické sezony," uvedla náměstkyně zlínského primátora Martina Hladíková (ODS).

V zimě budou mít návštěvníci k dispozici digitální 3D model, který památník představil loni v lednu. Model je dostupný po načtení QR kódu. "Digitální model nabízí trochu jinou zkušenost. Návštěvníci si mohou hodinky prohlédnout ze všech stran, přiblížit si jednotlivé detaily a podívat se na ně způsobem, který při běžném vystavení není možný. Moderní technologie nám tak pomáhají zpřístupnit exponát i v situacích, kdy originální předmět nemůže být v expozici vystaven," uvedl vedoucí památníku Jakub Jindřich Schmid. Originální hodinky se do expozice vrátí na jaře.

Kapesní hodinky Tomáše Bati se do Zlína vrátily v roce 2018. Po smrti Sonji Baťové, manželky Tomáše Bati mladšího, je z Toronta přivezla Baťova vnučka Rosemarie Blyth-Bata a věnovala je Nadaci Tomáše Bati. Nadace je zapůjčila k dlouhodobému vystavení v Památníku Tomáše Bati.

Památník byl postaven na počest Tomáše Bati, který zahynul při letecké havárii v roce 1932. Památník stál již o rok později. Objekt, který patří k vrcholům zlínské funkcionalistické architektury, později využívala filharmonie a krajská galerie. Město se poté rozhodlo, že budově vrátí původní podobu i účel. Památník si po obnově lidé prohlédli poprvé v roce 2018. O rok později v něm přibyla maketa letounu Junkers F 13, ve kterém Baťa při letecké havárii v Otrokovicích zahynul.

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