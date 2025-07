Oba kraje usilují o lepší propojení veřejné dopravy, v níž by se mohly sjednotit tarify a vytvořit podmínky pro to, aby cestující na obou stranách hranice využívali stejný jízdní doklad.

„Chceme, aby tu vznikl skutečně propojený dopravní prostor, kde nebude záležet na tom, jestli jedete z Uherského Brodu do Trenčína, nebo opačně. Cílem je pohodlná, dostupná a udržitelná doprava bez zbytečných překážek,“ předestřel náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO). „Pokud se nám tento systém integrované přeshraniční veřejné dopravy podaří vytvořit, budeme první v Evropě,“ upozornil.

Oba kraje chystají projekt Mezinárodní veřejná doprava bez hranic, který má propojit jejich dopravní systémy, sladit tarify a jízdní řády, aby lidé jezdili bez zbytečného přestupování spoji, které na sebe navazují.

Projekt stojí přibližně milion korun, 80 procent bude uhrazeno z dotací, hotový má být v srpnu příštího roku. Počítá i s možností cestování na jeden jízdní doklad, který bude platný v českém i slovenském systému.

„Zcela jistě se cestující mohou těšit na sortiment nových mezinárodních turistických jízdenek,“ slíbil Doležel.

„Rádi bychom rozšířili i platnost aplikace Fairtiq tak, aby fungovala bez přerušení i za hranicemi v Trenčínském kraji. Nabízí se také sjednocení klasických forem jednotlivého a předplatného jízdného především v mobilní aplikaci IDZK (Integrovaná doprava Zlínského kraje) a případně i za použití karty Zetka,“ upřesnil.

Novinka pomůže cestovnímu ruchu

Pomocí aplikace Fairtiq mohou cestující ve Zlínském kraji platit nejen v linkových autobusech a regionálních vlacích, ale také třeba ve zlínské městské hromadné dopravě. Zetka je krajská karta, na niž si cestující nahrávají jízdné.

„Velmi by to pomohlo cestovnímu ruchu a zjednodušilo lidem dopravu,“ míní místopředseda Trenčínského kraje Jozef Trstenský. „Spoje by na sebe navazovaly a nebyly by zbytečné prostoje.“

Na Slovensku aktuálně připravují aplikaci, která povede k zavedení jednotné národní integrované jízdenky od června 2026. Cestujícím umožní využívat různé druhy veřejné dopravy na jednu jízdenku.

„Předpokládá se, že se tím veřejná doprava na Slovensku stane pro lidi atraktivnější. Postupně se do systému zapojí i soukromí dopravci a provozovatelé mezinárodní dopravy,“ nastínila mluvčí Trenčínského kraje Lenka Kukučková.

„Otázku sjednocení jízdného a sjednocení či používání dopravních karet jiných měst a dopravců, například zlínské karty, je třeba projednat se současným dodavatelem odbavovacího systému,“ podotkla.

Podle ní ale Trenčínský kraj stojí o jednodušší cestování, sjednocení tarifů i přepravních podmínek. Nedávno také uzavřel dohodu s Žilinským krajem o připojení k jeho postupně vznikajícímu integrovanému dopravnímu systému.

Termín spuštění je zatím nejistý

„Naším cílem je využít i tohoto plánovaného propojení a zjednodušit nadregionální cestování na ještě větším území,“ předestřel Doležel.

Podle něho bude nejzásadnější vznik dalších přeshraničních regionálních linek, autobusových i železničních, protože je přesvědčený, že v tomto směru mají kraje obrovský potenciál ke zlepšení.

„Na druhém místě je vytvoření kvalitní tarifní nabídky,“ zmínil Doležel. Než bude toto vše hotovo, nelze podle něho říci, odkdy by se mezi kraji dalo jezdit jednodušeji.

Podle Čunka lidé přeshraniční vlaky nevyužívají

Podle opozičního zastupitele a bývalého hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL), který je i starostou Vsetína, moc lidí přeshraniční vlaky nevyužívá a kraj by si měl nejdříve vypracovat studii, jenž by mu řekla, jestli je o novou službu vůbec zájem.

„Když chci stavět školu, musím vědět, kolik do ní bude chodit žáků. A když chci dát energii a peníze do takového projektu, musím vědět, jestli to dělám pro dvacet, nebo 20 tisíc lidí. A to zatím nepředložili,“ shrnul Čunek. „Ani mě to neudivuje. Krajští radní se vyznačují tím, že mají nápad, který realizují, ale studii, jestli se to vyplatí či ne, většinou nemají.“

Jaký je o tyto služby zájem, ukáže podle Doležela analýza potřeb, kterou si nechá kraj zpracovat v rámci aktuálního projektu.

„Už teď ale ze strany zástupců příhraničních mikroregionů zaznamenáváme velkou poptávku po posílení přeshraniční veřejné dopravy,“ tvrdí Doležel.

Kraj přesná čísla o vytíženosti vlaků z Horní Lidče do Púchova získá do konce roku. Podle Doležela má zatím pozitivní zpětnou vazbu od cestujících, kteří také přinášejí nápady na rozšíření nabídky přeshraničních linek.

Prodloužení vlaků do Vsetína bude podle Doležela možné nejdříve v prosinci 2026, protože Správa železnic musí nejprve dokončit rozsáhlou opravu trati v úseku Horní Lideč – Vsetín.

Archivní video: Regionální vlaky mezi Zlínským a Trenčínským krajem.

17. prosince 2024